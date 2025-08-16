Слёзы, драма и гол Кьезы: «Ливерпуль» начал сезон победой над «Борнмутом»

Открытие нового сезона Премьер-лиги на «Энфилде» превратилось в коктейль эмоций, драмы и футбольного напряжения. Чемпионы Англии начали защиту титула с победы, но на этот вечер главным героем стала не только игра, но и память — клуб и болельщики провели трогательную церемонию в честь Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, трагически погибших летом. На фоне баннеров, песен и минут молчания команда Арне Слота вырвала победу у «Борнмута» в концовке, а решающие удары нанесли Федерико Кьеза и Мо Салах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Борнмут 4:2 Голы: 1:0 Уго Экитике (37'), 2:0 Коди Матес Гакпо (49'), 2:1 Энтойн Семеньо (64'), 2:2 Энтойн Семеньо (76'), 3:2 Федерико Кьеза (88'), 4:2 Мохамед Салах (90 + 4') Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг (Ватару Эндо, 60'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 60'), Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 72'), Мохамед Салах, Флориан Вирц (Федерико Кьеза, 82'), Коди Матес Гакпо, Уго Экитике (Джо Гомес, 72') Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Бафоде Диаките, Адам Смит (Джеймс Хилл, 90'), Дэвид Брукс (Бенджамин Уинтерберн, 84'), Маркус Таверньер, Алекс Скотт (Хамед Траоре Жуниор, 74'), Тайлер Адамс (Эли Жуниор Крупи, 90'), Эванилсон, Энтойн Семеньо Предупреждения: Дэвид Брукс (14'), Милош Керкез (43'), Эванилсон (81'), Райан Томас (50'), Дилан Мбайо (66'), Tyrese Noslin (67')

На «Энфилде» царила особая атмосфера — возможно, такая, какой не было никогда в истории клуба. На трибунах развевались новые баннеры с надписью «Наш парень из Португалии» и «Его зовут Диогу». Перед началом встречи «Энфилд» замер на минуту молчания: в руках фанатов выстроились мозаики «DJ20» и «AS30» — номера Жоты и Силвы. Его семья — жена, дети, близкие — присутствовали на матче и получили от клуба слова, которые трудно забыть: «Энфилд всегда будет вашим домом, вы никогда не будете одни».

После стартового свистка память о Жоте жила в каждой атаке, а на 20-й минуте весь стадион вновь скандировал его имя. Финал вечера оказался символичным: Мохамед Салах, оформивший победный гол, не смог сдержать слёз, стоя перед «Копом» под песни о своём друге.

Два гола преимущества и смелый «Борнмут»

Несмотря на кадровые потери летом — клуб продал ключевых защитников Милоша Керкеза, Дина Хёйсена и Илью Забарного за внушительные суммы, — команда Андони Ираолы приехала без страха. Первые минуты прошли на встречных курсах, и даже спорный эпизод на 13-й минуте, когда Маркос Сенеси сыграл рукой в борьбе с Юго Экитике, не выбил гостей из ритма. Арбитр Энтони Тейлор «помиловал» защитника, хотя момент выглядел как лишение чистого выхода один на один.

Тем не менее, именно Экитике, дебютировавший в Премьер-лиге за «Ливерпуль» после трансфера из «Айнтрахта», открыл счёт. Получив мяч от Алексиса Мак Аллистера и выиграв рикошет у того же Сенеси, француз хладнокровно отправил мяч мимо Петровича.

После перерыва «Ливерпуль» усилил давление, и уже на 52-й минуте Коди Гакпо сделал счёт 2:0, обыграв двух защитников и точно пробив в угол. Казалось, что чемпионы контролируют ход матча, но старая проблема дала о себе знать — нестабильность в обороне.

Антуан Семеньо, всю игру тревоживший защиту хозяев, сначала замкнул прострел Дэвида Брукса. В штрафной Семеньо как-то слишком легко ушёл от ван Дейка и оказался совсем один перед воротами.

А через несколько минут Антуан сотворил сольный шедевр: перехватил неудачный пас Салаха, на первой космической скорости пронёсся от своей до чужой штрафной и точно пробил в нижний угол. 2:2, и «Энфилд» заметно занервничал.

Кьеза — герой вечера

Когда время уже подбиралось к финальным минутам, Арне Слот решился на ход, который вряд ли ожидали: на поле вышел Федерико Кьеза, который весь прошлый сезон провёл на скамейке и почти покинул клуб.

На 88-й минуте мяч после навеса Салаха отскочил к итальянцу, и тот, не раздумывая, влепил его в дальний угол. Взрыв трибун, объятия партнёров — и неожиданное возвращение Кьезы в центр внимания.

В добавленное время Салах закрепил успех, оформив свой традиционный гол в первом туре, но в этот вечер даже он отступил в тень — главными темами стали память о Жоте и момент Кьезы.

Для «Ливерпуля» — это напоминание, что победы не всегда будут даваться легко, даже дома. Новички, особенно Экитике, впечатлили, но оборонительные огрехи и нехватка глубины в атаке пока остаются вызовом.

«Борнмут» же, несмотря на поражение, показал, что может бить по лидерам лиги даже в гостях, а Семеньо сделал заявку на роль одного из самых опасных форвардов чемпионата.