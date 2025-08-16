Слёзы, драма и гол Кьезы: «Ливерпуль» начал сезон победой над «Борнмутом»

На «Энфилде» царила особая атмосфера — возможно, такая, какой не было никогда в истории клуба. На трибунах развевались новые баннеры с надписью «Наш парень из Португалии» и «Его зовут Диогу». Перед началом встречи «Энфилд» замер на минуту молчания: в руках фанатов выстроились мозаики «DJ20» и «AS30» — номера Жоты и Силвы. Его семья — жена, дети, близкие — присутствовали на матче и получили от клуба слова, которые трудно забыть: «Энфилд всегда будет вашим домом, вы никогда не будете одни».
После стартового свистка память о Жоте жила в каждой атаке, а на 20-й минуте весь стадион вновь скандировал его имя. Финал вечера оказался символичным: Мохамед Салах, оформивший победный гол, не смог сдержать слёз, стоя перед «Копом» под песни о своём друге.
Два гола преимущества и смелый «Борнмут»
Несмотря на кадровые потери летом — клуб продал ключевых защитников Милоша Керкеза, Дина Хёйсена и Илью Забарного за внушительные суммы, — команда Андони Ираолы приехала без страха. Первые минуты прошли на встречных курсах, и даже спорный эпизод на 13-й минуте, когда Маркос Сенеси сыграл рукой в борьбе с Юго Экитике, не выбил гостей из ритма. Арбитр Энтони Тейлор «помиловал» защитника, хотя момент выглядел как лишение чистого выхода один на один.
Тем не менее, именно Экитике, дебютировавший в Премьер-лиге за «Ливерпуль» после трансфера из «Айнтрахта», открыл счёт. Получив мяч от Алексиса Мак Аллистера и выиграв рикошет у того же Сенеси, француз хладнокровно отправил мяч мимо Петровича.
После перерыва «Ливерпуль» усилил давление, и уже на 52-й минуте Коди Гакпо сделал счёт 2:0, обыграв двух защитников и точно пробив в угол. Казалось, что чемпионы контролируют ход матча, но старая проблема дала о себе знать — нестабильность в обороне.
Антуан Семеньо, всю игру тревоживший защиту хозяев, сначала замкнул прострел Дэвида Брукса. В штрафной Семеньо как-то слишком легко ушёл от ван Дейка и оказался совсем один перед воротами.
А через несколько минут Антуан сотворил сольный шедевр: перехватил неудачный пас Салаха, на первой космической скорости пронёсся от своей до чужой штрафной и точно пробил в нижний угол. 2:2, и «Энфилд» заметно занервничал.
Кьеза — герой вечера
Когда время уже подбиралось к финальным минутам, Арне Слот решился на ход, который вряд ли ожидали: на поле вышел Федерико Кьеза, который весь прошлый сезон провёл на скамейке и почти покинул клуб.
На 88-й минуте мяч после навеса Салаха отскочил к итальянцу, и тот, не раздумывая, влепил его в дальний угол. Взрыв трибун, объятия партнёров — и неожиданное возвращение Кьезы в центр внимания.
В добавленное время Салах закрепил успех, оформив свой традиционный гол в первом туре, но в этот вечер даже он отступил в тень — главными темами стали память о Жоте и момент Кьезы.
Для «Ливерпуля» — это напоминание, что победы не всегда будут даваться легко, даже дома. Новички, особенно Экитике, впечатлили, но оборонительные огрехи и нехватка глубины в атаке пока остаются вызовом.
«Борнмут» же, несмотря на поражение, показал, что может бить по лидерам лиги даже в гостях, а Семеньо сделал заявку на роль одного из самых опасных форвардов чемпионата.