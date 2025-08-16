2-й таймШтутгарт — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ник Вольтемаде«Штутгарт» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
  • 20:14
    • Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»
    Все новости спорта

    «Венеция» и «Комо» пробились в 1/16 финала Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Венеция Комо
    Завершились два матча 1/32 финала итальянского Кубка.

    «Комо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Комо»

    «Венеция» в родных стенах разгромила «Мантову» со счетом 4:0. Дублями в этой игре смогли отметиться Исса Думбия и Джон Йебоа.

    Футбол. Италия. Кубок
    Венеция — Мантова 4:0
    Голы: 1:0 Исса Думбия (16'), 2:0 Исса Думбия (45 + 1'), 3:0 Джон Йебоа (57'), 4:0 Джон Йебоа (90')

    В другом матче «Комо» на своем поле разобрался с «Зюдтиролем» со счетом 3:1. На дубль Анастасиоса Дувикаса и гол Лукаса Да Куньи гости ответили точным ударом Даниэле Касираньи.

    Футбол. Италия. Кубок
    Комо — Зюйдтироль 3:1
    Голы: 0:1 Даниэле Казираги (пенальти) (13'), 1:1 Анастасиос Дувикас (40'), 2:1 Анастасиос Дувикас (41'), 3:1 Лукаш Да Кунья (42') Комо: Жан Бутез, Марк Кемпф, Хакобо Рамон, Альберто Морено, Мергим Войвода, Серхи Роберто (Альваро Мората, 58'), Нико Пас, Анастасиос Дувикас (Максанс Какере, 66'), Хесус Родригес Карабальо (Ассане Диао, 57'), Лукаш Да Кунья (Максимо Перроне, 82'), Джейден Аддай (Мартин Батурина, 67') Зюйдтироль: Марюс Адамонис, Симоне Дави, Андреа Джорджини, Алессандро Малламо (Jonathan Italeng, 60'), Мамаду Кулибали, Даниэле Казираги (Рафаэл Одогву, 74'), Рафаэл Кофлер (Якопо Мартини, 79'), Filipe Bordon, Hamza El Kaouakibi, Fabien Tait (Андреа Мазиелло, 74'), Emanuele Pecorino (Симоне Троншен, 59') Удаление: Filipe Bordon (88')

    Таким образом, «Венеция» и «Комо» пробились в 1/16 финала Кубка Италии.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • У «Краснодара» не будет проблем с «Сочи»?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Завтра в 22:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры