«Венеция» в родных стенах разгромила «Мантову» со счетом 4:0. Дублями в этой игре смогли отметиться Исса Думбия и Джон Йебоа.
Футбол. Италия. Кубок
Венеция — Мантова 4:0
Голы: 1:0 Исса Думбия (16'), 2:0 Исса Думбия (45 + 1'), 3:0 Джон Йебоа (57'), 4:0 Джон Йебоа (90')
В другом матче «Комо» на своем поле разобрался с «Зюдтиролем» со счетом 3:1. На дубль Анастасиоса Дувикаса и гол Лукаса Да Куньи гости ответили точным ударом Даниэле Касираньи.
Футбол. Италия. Кубок
Комо — Зюйдтироль 3:1
Голы: 0:1 Даниэле Казираги (пенальти) (13'), 1:1 Анастасиос Дувикас (40'), 2:1 Анастасиос Дувикас (41'), 3:1 Лукаш Да Кунья (42') Комо: Жан Бутез, Марк Кемпф, Хакобо Рамон, Альберто Морено, Мергим Войвода, Серхи Роберто (Альваро Мората, 58'), Нико Пас, Анастасиос Дувикас (Максанс Какере, 66'), Хесус Родригес Карабальо (Ассане Диао, 57'), Лукаш Да Кунья (Максимо Перроне, 82'), Джейден Аддай (Мартин Батурина, 67') Зюйдтироль: Марюс Адамонис, Симоне Дави, Андреа Джорджини, Алессандро Малламо (Jonathan Italeng, 60'), Мамаду Кулибали, Даниэле Казираги (Рафаэл Одогву, 74'), Рафаэл Кофлер (Якопо Мартини, 79'), Filipe Bordon, Hamza El Kaouakibi, Fabien Tait (Андреа Мазиелло, 74'), Emanuele Pecorino (Симоне Троншен, 59') Удаление: Filipe Bordon (88')
Таким образом, «Венеция» и «Комо» пробились в 1/16 финала Кубка Италии.