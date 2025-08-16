«Дженоа» уверенно прошел в 1/16 финала Кубка Италии

В составе победителей забили Валентин Карбони и Николае Станчу. Также автогол в пассиве Франческо Бенассаи.
Футбол. Италия. Кубок
Дженоа — L.R. Vicenza 3:0
Голы: 1:0 Валентин Карбони (40'), 2:0 Francesco Benassai (автогол) (45 + 2'), 3:0 Николае Станчу (54') Дженоа: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал, Жереми Жаке, Антони Руо, Пшемыслав Франковски, Фабиан Ридер, Валентин Ронжье, Секо Фофана, Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари, Мохамед Кадер Мейте (Кристофер Ву, 37') L.R. Vicenza: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Леонардо Балерди, Си Джей Иган-Райли, Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа, Амин Гуири, Джонатан Роу, Анхель Гомес
Таким образом, «Дженоа» смог уверенно пробиться в следующий раунд Кубка Англии.