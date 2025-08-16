1-й таймМальорка — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль («Барселона»)«Мальорка» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
  • 20:14
    • Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»
  • 19:56
    • Семак: Не нравится, что пропускаем легкие мячи
  • 19:30
    • «Зенит» в меньшинстве спасся от поражения в матче со «Спартаком»
  • 19:03
    • «Тоттенхэм» разгромил «Бернли», «Сандерленд» победил в первой игре после возвращения в АПЛ, «Брайтон» и «Фулхэм» разошлись миром
    Все новости спорта

    Галактионов: Предпосылок к уходу Батракова нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем в команде полузащитника Алексея Батракова.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Нам очень приятно, что его уровень и качество растет, отсюда растет и сумма игрока. Клуб, команда, тренеры помогают ему, действуют правильно в этом направлении. Никаких предпосылок нет к уходу. Если придет топ‑клуб Европы, руководство клуба как минимум поговорит. Но на сегодня таких разговоров нет. Батракову надо закреплять свой уровень, прибавлять. Прошло только пять матчей. Хотя был и прошлый сезон. У него длительный контракт, клуб тут спокоен», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В пяти матчах нового сезона РПЛ Батраков забил шесть мячей.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Барселона» победит «Мальорку» на старте сезона?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Манчестер Сити» начнет сезон в АПЛ с уверенной победы?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры