Галактионов: Предпосылок к уходу Батракова нет

Главный тренервысказался о будущем в команде полузащитника

«Нам очень приятно, что его уровень и качество растет, отсюда растет и сумма игрока. Клуб, команда, тренеры помогают ему, действуют правильно в этом направлении. Никаких предпосылок нет к уходу. Если придет топ‑клуб Европы, руководство клуба как минимум поговорит. Но на сегодня таких разговоров нет. Батракову надо закреплять свой уровень, прибавлять. Прошло только пять матчей. Хотя был и прошлый сезон. У него длительный контракт, клуб тут спокоен», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В пяти матчах нового сезона РПЛ Батраков забил шесть мячей.