Аморим: Мы хотим вернуться в еврокубки

Главный тренервысказался о целях своей команды на новый сезон.

«Мы хотим вернуться в еврокубки. Мне как тренеру "Манчестер Юнайтед" сложно говорить подобное, но мы должны быть реалистами, когда общаемся с нашими болельщиками. Даже за попадание в еврокубки нам придется побороться, поскольку есть много более сыгранных команд, однако мы будем сражаться. Нельзя изменить все за четыре недели, но команда стала лучше. Она тренируется усерднее и качественнее, поэтому подготовлена к требованиям», — цитирует Аморима The Telegraph.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» стал только 15-м и остался без еврокубков.