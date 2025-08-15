В первом туре чемпионата Испании на стадионе «Керамика»сойдутся в очном поединке, который стартует в 22:30 по мск.

«Вильярреал» закончил прошлый сезон серией побед, благодаря чему выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. «Желтые» победили в последних 4 домашних матчах турнира, поэтому сегодня они постараются продлить эту полосу.

«Реал» Овьедо вместе с Санти Касорлой получили повышение из второй лиги. Команда удачно выступила в двух раундах плей-офф, обыграв «Альмерию» и «Мирандес». Теперь она впервые за долгое время выступил в Ла Лиге, а 40-летний Санти Касорла сделает все, чтобы войти с клубом в историю.

Букмекеры оценивают шансы команд такими коэффициентами: 1.41 на победу «Вильярреала», 8.75 на победу «Реала» Овьедо.

Искусственный интеллект ожидает победу «Вильярреала» со счетом 2:0.

