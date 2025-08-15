Семшов: Сперцян достоин лиги немного выше уровнем, чем Чемпионшип

Бывший футболист сборной Россиивысказался о возможном переходе хавбека

«Мне кажется, Сперцян достоин лиги немного выше уровнем. Наверное, футбол Чемпионшипа уступает премьер‑лиге Англии. Да, там заполняемость, эмоции, энергия, но я бы на его месте не поехал бы, до зимы бы доиграл. Сейчас будут игры у сборной Армении, и, наверняка, появятся более интересные предложения», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Ранее была информация, что «Саутгемптон» уже сделал официальное предложение по трансферу Сперцяна.

Напомним, что «Саутгемптон» в новом сезоне будет представлен только в Чемпионшипе.