    Астон Вилла — Ньюкасл«Астон Вилла» и «Ньюкасл» начали сезон без голов, но с удалением и протестами на трибунах
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
    Все новости спорта

    Семшов: Сперцян достоин лиги немного выше уровнем, чем Чемпионшип

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Чемпионшип Футбол Англии Саутгемптон
    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

    Игорь Семшов
    Игорь Семшов

    «Мне кажется, Сперцян достоин лиги немного выше уровнем. Наверное, футбол Чемпионшипа уступает премьер‑лиге Англии. Да, там заполняемость, эмоции, энергия, но я бы на его месте не поехал бы, до зимы бы доиграл. Сейчас будут игры у сборной Армении, и, наверняка, появятся более интересные предложения», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

    Ранее была информация, что «Саутгемптон» уже сделал официальное предложение по трансферу Сперцяна.

    Напомним, что «Саутгемптон» в новом сезоне будет представлен только в Чемпионшипе.

