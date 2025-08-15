Гранат считает, что «Зенит» является фаворитом встречи со «Спартаком»

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче «красно-белых» противв 5-м туре РПЛ.

«Явных фаворитов в таких принципиальных матчах нет. Всё‑таки "дерби двух столиц". Но в какой‑то степени "Зенит", конечно, является фаворитом. Им надо реабилитироваться за поражение в прошлом туре, у них большие чемпионские амбиции. А "Спартак" находится сейчас не в самом лучшем состоянии.

Но, опять же, в таких матчах все может случиться и настраивать футболистов особо не надо. Хотелось бы увидеть здесь атакующую игру, много голевых моментов и мячей. Думаю, что в итоге сыграет свою роль чемпионский дух "Зенита", который всегда борется за золото. И команда Семака победит в этой встрече», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

«Спартак» примет «Зенит» в матче 5-тура РПЛ в субботу, 16 августа. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.