    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 15:40
    • «Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Гранат считает, что «Зенит» является фаворитом встречи со «Спартаком»

    РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

    Владимир Гранат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Гранат

    «Явных фаворитов в таких принципиальных матчах нет. Всё‑таки "дерби двух столиц". Но в какой‑то степени "Зенит", конечно, является фаворитом. Им надо реабилитироваться за поражение в прошлом туре, у них большие чемпионские амбиции. А "Спартак" находится сейчас не в самом лучшем состоянии.

    Но, опять же, в таких матчах все может случиться и настраивать футболистов особо не надо. Хотелось бы увидеть здесь атакующую игру, много голевых моментов и мячей. Думаю, что в итоге сыграет свою роль чемпионский дух "Зенита", который всегда борется за золото. И команда Семака победит в этой встрече», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» примет «Зенит» в матче 5-тура РПЛ в субботу, 16 августа. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

