    Акинфеев: Челестини — европейский тренер

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе под руководством нового главного тренера армейцев Фабио Челестини.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    «Фабио Челестини — европейский тренер с соответствующими требованиями: короткие розыгрыши в защите, через вратаря. При этом допустимо и выбить подальше — если тебя накрывают и деваться некуда.

    По первым матчам, думаю, вы заметили, что мы больше стали играть низом. Матч с "Зенитом" показал: можем если не доминировать, то действовать от себя. Поэтому брали мяч под контроль — как и с "Краснодаром", когда перетерпели 30 минут в первом тайме и выдали совсем другой тайм второй. Да и с "Оренбургом", несмотря на ничью, моментов создали достаточно — надо было побеждать.

    В общем, акцент на игру низом. Практически каждый день теория. Все требования понятные. Европейский подход — как и у Марко Николича, только со сноской на разный тренерский стиль», — цитируют Акинфеева «Известия».

