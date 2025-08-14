«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция.

В четверг, 14 августа, состоится матч третьего отборочного раунда Лиги Европы, в котором «Шахтёр» примет «Панатинаикос». Начало игры — в 21:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Перед матчем

20:45 Немецкая бригада арбитров будет обслуживать сегодняшний матч. Судья: Даниэль Зиберт; ассистенты рефери: Ян Зайдель, Рафаэль Фольтин; резервный рефери: Тимо Герах.

20:30 В ответном матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы украинский Шахтер сыграет против греческого Панатинаикоса. Встреча пройдет на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша.

Стартовые составы команд

«Шахтёр»: Рызник; Элиас, Бондаренко, Невертон, Очеретько, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус.

«Панатинаикос»: Дронговски; Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос; Чиривелья, Черин, Максимович; Пеллистри, Свидерски, Тете.

«Шахтёр»

Команда начала сезон в Премьер лиге с победы над «Эпицентром» со счётом 1:0, дальше была голевая ничья со львовскими «Карпатами». Игра прошла с большим изобилием голов, со счётом 3:3 завершилась встреча.

В отборочном раунде Лиги Европы команда уже прошла «Ильвес», противостояние завершилось с общим счётом — 6:0. В прошлом раунде «горняки» обыграли турецкий «Бешикташ» — 4:2 и 2:0. Полузащитник «Шахтёра» Кевин принёс победу в первом матче, забив два мяча во втором тайме.

Уже в начале сезона у «горняков» в лазарет попали: Лассина Траоре, Эгиналду, Дмитрий Крыськив и Педриньо. Также в матче не будет присутствовать Георгий Судаков, по семейным обстоятельствам. Интересно будет посмотреть как будет справляться с ситуацией главный тренер «оранжево-чёрных» Арда Туран.

«Панатинаикос»

Греческий клуб уже вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Подопечные Руи Витории проиграли шотландскому «Рейнджерс» — 3:1 по сумме двух матчей. В первой встрече было зафиксировано удаление на 58 минуте встречи, оставив клуб в меньшинстве. Во втором матче греки выглядели более боеспособными, матч закончился со счётом — 1:1.

Чемпионат в Греции ещё не стартовал, пока что не понятно является ли это преимуществом для клуба или наоборот. В прошлом матче с «Шахтёром» команда сыграла вничью — 0:0. «Горняков» спас в прошлом матче Ризнык, не пропустив ни одного мяча. Греки смотрелись уверенней и создали больше моментов.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92