1-й таймХиберниан — ПартизанОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Срджан Благоевич («Партизан»)«Хиберниан» — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 22:05
    • «Андерлехт», «Дифферданж» и «Омония» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 21:56
    • «Бранн» минимально уступил Хеккену, но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:56
    • «Спарта» и «Левски» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 20:53
    • «Митьюллан» обыграл «Фредрикстад» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Пари НН» победил «Ростов» в матче Кубка России

    «Пари НН» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Ростов Нижний Новгород
    В матче второго тура группового этапа Кубка России «Пари НН» победил «Ростов» со счетом 1:0.

    «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пари НН»

    Автором единственного гола в этой игре стал Хуан Боселли на 74-й минуте.

    Отметим, что «Ростов» доигрывал поединок вдевятером из-за удалений Александра Тарасова и Мохаммада Мохеби.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Пари НН — Ростов 1:0
    Гол: 1:0 Хуан Мануэль Боселли (74') Пари НН: Никита Медведев, Farina E., Виктор Александров, Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев, Лука Тичич, Ивлев Андрей, Castillo J., Олакунле Олусегун, Тиаго Весино, Cephas R. Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Илья Жбанов, Кирилл Щетинин, Алексей Колтаков, Хорен Робертович Байрамян, Мохаммад Мохеби, Антон Шамонин, Babakin N., Ajasa I. M. Предупреждение: (69')

    У «Пари НН» стало три очка и третье место в своей группе. У «Ростова» нет зачетных баллов и последняя строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» покинет еврокубки после игры с бельгийцами
  • «Шериф» — «Андерлехт». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Ростов» сможет исправиться за поражение?
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Шахтер» пройдет в следующий раунд Лиги Европы?
  • «Шахтер» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Завтра в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Узген — Алга
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.75.
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Туменов — Гордеев
  • Бои
  • Завтра в 20:05
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры