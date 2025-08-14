«Пари НН» победил «Ростов» в матче Кубка России

В матче второго тура группового этапа Кубка Россиипобедилсо счетом 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Хуан Боселли на 74-й минуте.

Отметим, что «Ростов» доигрывал поединок вдевятером из-за удалений Александра Тарасова и Мохаммада Мохеби.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Пари НН — Ростов 1:0 Гол: 1:0 Хуан Мануэль Боселли (74') Пари НН: Никита Медведев, Farina E., Виктор Александров, Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев, Лука Тичич, Ивлев Андрей, Castillo J., Олакунле Олусегун, Тиаго Весино, Cephas R. Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Илья Жбанов, Кирилл Щетинин, Алексей Колтаков, Хорен Робертович Байрамян, Мохаммад Мохеби, Антон Шамонин, Babakin N., Ajasa I. M. Предупреждение: (69')

У «Пари НН» стало три очка и третье место в своей группе. У «Ростова» нет зачетных баллов и последняя строчка.