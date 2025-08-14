ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Астана» — «Лозанна». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

    Лига конференций
    Карло Летица
    Карло Летица
    В четверг, 14 августа, «Астана» примет «Лозанну» в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Астана — Лозанна 0:0
    Астана: Мухаммеджан Сейсен, Карло Бартолец, Ян Вороговский, Марин Томасов, Иван Башич, Макс Эбон, Назми Грипши, Усман Камара, Джеффри Чинеду, Kipras Kazukolovas, Branimir Kalaica Лозанна: Карло Летица, Брандон Соппи, Брайан Око, Ноэ Дюссенн, Оливьер Кустодио, Кали Мамаду Сене, Gaoussou Diakite, Beyatt Lekweiry, Jamie Roche, Morgan Poaty, Kevin Mouanga

    Ход игры

    45' Последняя минута основного времени 1-го тайма. Лозанна зарабатывает угловой.

    44' Контратака Лозанны правым флангом. Башич выбивает мяч в аут.

    43' Длинным забросом на Камара Эбонг попытался быстро начать атаку Астаны, но передача оказалась неточной.

    42' Кустодио пробивает в створ, Сейсен переводит мяч на угловой.

    41' Фол Вороговского рядом со своей штрафной. Опасный стандарт у ворот Астаны.

    40' Эбонг накручивает двоих в центре поля и забрасывает на Камара, но тот возвращает мяч защитникам.

    39' Казахстанский клуб контролирует мяч. Навес на Макса Эбонга, но тот попал в положение «вне игры».

    38' Бартолец и Вороговский в центре начинают атаку Астаны. Пока без опасностей у ворот Лозанны.

    37' Камара падает на газон и требует штрафной, но судья разводит руки в сторону, мяч у Лозанны.

    36' Мухаммеджан Сейсен пробивает от ворот. Позиционная атака Астаны медленно продвигается вперед.

    35' Башич делает дальний заброс на Усмана Камара, но Соппи оказывается на мяче первым и забирает его под свой контроль.

    34' Атака швейцарцев правым флангом, опасный навес, но мяч поймал Сейсен.

    32' Фол в атаке у Астаны. Бартолец уронил соперника на газон и срочно возвращается в оборону.

    31' Угловой у ворот Астаны. Кустодио подает, удар выше ворот.

    30' Томасов на Грипши в штрафную Лозанны. Назми попытался обыграть своего оппонента, но Роше забрал у него мяч.

    28' Казахстанский клуб переходит в позиционную атаку. Фол в нападении и мяч переходит Лозанне.

    27' Астана попыталась прорваться правым флангом, но Эбонг закрыл мяч корпусом и проводил его за лицевую линию.

    26' Томасов подает, мощнейший выстрел наносит Бартолец, Летица вытягивает мяч из-под перекладины и переводит его на угловой.

    25' Фол на Камара. Опасный штрафной назначен рядом со штрафной Лозанны.

    23' Желтая карточка показана главному тренеру Астаны, за излишнюю реакцию в адрес арбитра.

    22' Опасная атака Астаны. Камара тытался пробить с линии штрафной, но удар заблокировали защитники.

    21' Томасов попытался навесить в штрафную, но мяч оказался у вратаря Лозанны. Летица начнет атаку швейцарского клуба.

    20' Камара классно прошел слева и отдал в центр, но удар Башича был заблокирован.

    19' Башич на Бартолеца, тот простреливает во вратарскую, но никто не смог замкнуть опасную передачу с фланга.

    18' Бартолец пытается разогнать атаку правым флангом, но защитники Лозанны внимательны.

    17' Мухаммеджан Сейсен вводит мяч от ворот, начиная атаку Астаны.

    15' Контратака Лозанны завершается фолом со стороны Астаны. Желтой карточкой награжден Иван Башич.

    14' Аут вблизи штрафной Лозанны. Далекий выброс мяча — ударрр! рикошет и угловой.

    13' Высокий прессинг в исполнении Лозанны. Сенеедва не перехватил мяч.

    11' Опасный навес в штрафную Астны, но мяч пролетает мимо всех и уходит за пределы поля.

    10' Кустодио сильно пробил в створ ворот, но Сейсен надежно выбил мяч кулаками.

    9' Штрафной у ворот Астаны, на газон уронили Диаките.

    8' Карло Бартолец начинает новую атаку Астаны, задействуя Калаица.

    7' Удар Грипши оказался неточным. Летица вводит мяч от ворот.

    6' Усман Камара прорывается по центру, но на нем фолят. Опасный штрафной у ворот Лозанны.

    5' Лозанна пытается начать свою атаку правым флангом, но защитники Астаны справляются.

    3' Астана проводит опасную атаку, прострел, но Летица на месте.

    1' Прозвучал свисток. Матч начался!

    До матча

    16:59 До начала матча считанные минуты

    16:55 5 минут до начала игры. Команды скоро появятся на поле!

    16:50 Главным арбитром встречи назначен Мартин Матоша из Словении.

    16:45 Сегодняшний матч пройдет в Астане на стадионе «Астана-Арена», который вмещает 30 000 зрителей.

    Стартовые составы команд

    «Астана»: Сейсен Мухаммеджан, Бартолец Карло, Кажуколовас Кипрас, Калаица Бранимир, Вороговский Ян, Томасов Марин, Башич Иван, Эбонг Макс, Камара Усман, Чарльз Джеффри, Грипши Назми.

    «Лозанна»: Летица Карло, Муанга Кевин, Дюссенн Ноэ, Око Брайан, Поати Морган, Соппи Брэндон, Роше Джейми, Кустодио Оливье, Лекойере Беятт, Диаките Гауссу, Сене Кали.

    «Астана»

    В домашнем чемпионате Астана занимает 2-е место после 18 проведенных туров, но по потерянным очкам имеет с лидером (Кайратом) равенство. Отдельно отметим последний матч астанинцев в национальном первенстве, где они разгромили дома Туран со счетом 7:0.

    В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций Астана играла против молдавского клуба Зимбру. В первой встрече на своем поле казахстанская дружина скатала вничью (1:1), а затем в гостях выиграла (2:0). Так Астана оказалась в полуфинале квалификации, где сражается с Лозанной.

    «Лозанна»

    В чемпионате Швейцарии, где выступает Лозанна, прошло только 3 тура. Подопечные Петера Цайдлера выиграли стартовый поединок у Винтертура (3:2), а два последующих проиграли: Туну (1:2) и Цюриху (1:2). Из-за этих неудач Лозанна оказалась на 8-м месте в турнирной таблице.

    В Лиги конференций в предыдущем раунде швейцарский клуб уверенно прошел македонский Вардар, обыграв его по сумме двух матчей со счетом 6:2. На этом кураже Лозанна выиграла первый матч у Астаны (3:1).

    Личные встречи

    На прошлой неделе соперники провели свой первый и единственный очный матч. Он завершился домашней викторией Лозанны со счетом 3:1. Швейцарцы вели 3:0 и только на 90-й минуте встречи Астане удалось сократить отставание.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.30.

