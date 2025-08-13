Шилов, дубль Кассьерры и разгром: «Рубин» не выдержал кубковый шквал «Зенита»

Старт сезона в РПЛ у «Зенита» явно не задался: всего пять очков в четырёх турах, восьмое место и поражение от «Ахмата» в прошлую субботу. Впереди выезд к «Спартаку», а значит, матч Кубка против «Рубина» становился не просто рядовой встречей, а возможностью перевести дух и, возможно, перезапустить команду.
Сергей Семак воспользовался ситуацией, чтобы освежить старт. В основе появились Глушенков, Лусиано, Кассьерра, а капитанская повязка досталась Мостовому — Дуглас Сантос получил отдых. «Рубин» тоже серьёзно перетряхнул состав, оставив в старте всего четырёх игроков из матча с ЦСКА, но общий рисунок игры Рахимов сохранял.
Глушенков напомнил о себе, но гол отменили
С первых минут «Зенит» забрал мяч, но владение было скорее стерильным: длинные розыгрыши, мало вертикальных передач. Ближе к середине тайма хозяева добавили темпа. На 32-й минуте Глушенков получил мяч справа, сместился в центр и идеально уложил его в дальний угол. «Газпром Арена» взорвалась, но недолго — боковой зафиксировал офсайд в начале эпизода, а ВАР подтвердил.
Глушенков продолжал активно участвовать в атаках: создал момент для Горшкова, сам пару раз пробивал с опасных позиций. Но «Рубин» держался, перекрывая зоны и не позволяя Кассьерре выигрывать борьбу в штрафной.
После перерыва первым громко заявил о себе «Рубин». На 62-й минуте Даку, едва выйдя на замену, обыграл двоих и сочнейшим ударом отправил мяч в девятку. Но радость гостей перечеркнуло вмешательство VAR: в начале атаки Тесленко сыграл рукой.
Почти одновременно Семак выпустил на поле 17-летнего Вадима Шилова и 19-летнего Педро. И именно эта рокировка стала поворотным моментом.
13 минут, которые похоронили «Рубин»
70-я минута — Адамов подключился по флангу, прострелил, мяч отскочил к Кассьерре, и колумбиец с близкого расстояния пробил под перекладину — 1:0.
78-я минута — Шилов врывается в штрафную, Ходжа задевает его по ноге. Пенальти. Кассьерра хладнокровно бьёт в угол и оформляет дубль — 2:0.
83-я минута — Педро убегает по флангу, простреливает, Шилов в касание переправляет мяч в дальний угол — дебютный гол в официальном матче за «Зенит»! Трибуны скандируют фамилию 17-летнего воспитанника.
За оставшиеся минуты «Зенит» спокойно довёл игру до конца, а «Рубин» так и не сумел создать ничего острого. Три гола за 13 минут — мощный ответ критикам и, возможно, первый шаг к возвращению уверенности.
Кассьерра выходит на первый план с дублем, Шилов моментально влюбляет в себя болельщиков, а Семак получает аргументы, чтобы дать молодёжи шанс и в чемпионате. Через несколько дней — выездной матч со «Спартаком», в котором у питерской команды есть шанс окончательно отправить Деяна Станковича в отставку.