Шилов, дубль Кассьерры и разгром: «Рубин» не выдержал кубковый шквал «Зенита»

На «Газпром Арене» питерцы сняли накопившееся напряжение от неудач: дубль Кассьерры и дебютный гол 17-летнего Шилова оформили уверенную победу над «Рубином» — 3:0. Для гостей всё закончилось так же плохо, как и в игре с ЦСКА, — снова три пропущенных за короткий отрезок.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Зенит — Рубин 3:0 Голы: 1:0 Матео Кассьерра (70'), 2:0 Матео Кассьерра (пенальти) (79'), 3:0 Shilov V. (84') Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип (Lobov N., 88'), Страхиня Эракович, Юрий Горшков, Арсен Адамов, Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой (Педро Родригес, 67'), Максим Глушенков (Густаво Мантуан, 80'), Матео Кассьерра (Александр Соболев, 80'), Лусиано Гонду (Shilov V., 67'), Vega R. Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Константин Нижегородов (Игор Вуячич, 73'), Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Марат Апшацев (Мирлинд Даку, 57'), Александар Юкич (Велдин Ходжа, 57'), Александр Зотов (Угочукву Иву, 73'), Энри Мукба (Никола Чумич, 57'), Александр Ломовицкий

Старт сезона в РПЛ у «Зенита» явно не задался: всего пять очков в четырёх турах, восьмое место и поражение от «Ахмата» в прошлую субботу. Впереди выезд к «Спартаку», а значит, матч Кубка против «Рубина» становился не просто рядовой встречей, а возможностью перевести дух и, возможно, перезапустить команду.

Сергей Семак воспользовался ситуацией, чтобы освежить старт. В основе появились Глушенков, Лусиано, Кассьерра, а капитанская повязка досталась Мостовому — Дуглас Сантос получил отдых. «Рубин» тоже серьёзно перетряхнул состав, оставив в старте всего четырёх игроков из матча с ЦСКА, но общий рисунок игры Рахимов сохранял.

Глушенков напомнил о себе, но гол отменили

С первых минут «Зенит» забрал мяч, но владение было скорее стерильным: длинные розыгрыши, мало вертикальных передач. Ближе к середине тайма хозяева добавили темпа. На 32-й минуте Глушенков получил мяч справа, сместился в центр и идеально уложил его в дальний угол. «Газпром Арена» взорвалась, но недолго — боковой зафиксировал офсайд в начале эпизода, а ВАР подтвердил.

Максим Глушенков с мячом https://fc-zenit.ru/

Глушенков продолжал активно участвовать в атаках: создал момент для Горшкова, сам пару раз пробивал с опасных позиций. Но «Рубин» держался, перекрывая зоны и не позволяя Кассьерре выигрывать борьбу в штрафной.

После перерыва первым громко заявил о себе «Рубин». На 62-й минуте Даку, едва выйдя на замену, обыграл двоих и сочнейшим ударом отправил мяч в девятку. Но радость гостей перечеркнуло вмешательство VAR: в начале атаки Тесленко сыграл рукой.

Почти одновременно Семак выпустил на поле 17-летнего Вадима Шилова и 19-летнего Педро. И именно эта рокировка стала поворотным моментом.

13 минут, которые похоронили «Рубин»

70-я минута — Адамов подключился по флангу, прострелил, мяч отскочил к Кассьерре, и колумбиец с близкого расстояния пробил под перекладину — 1:0.

78-я минута — Шилов врывается в штрафную, Ходжа задевает его по ноге. Пенальти. Кассьерра хладнокровно бьёт в угол и оформляет дубль — 2:0.

Вадим Шилов https://fc-zenit.ru/

83-я минута — Педро убегает по флангу, простреливает, Шилов в касание переправляет мяч в дальний угол — дебютный гол в официальном матче за «Зенит»! Трибуны скандируют фамилию 17-летнего воспитанника.

За оставшиеся минуты «Зенит» спокойно довёл игру до конца, а «Рубин» так и не сумел создать ничего острого. Три гола за 13 минут — мощный ответ критикам и, возможно, первый шаг к возвращению уверенности.

Матео Кассьерра https://fc-zenit.ru/

Кассьерра выходит на первый план с дублем, Шилов моментально влюбляет в себя болельщиков, а Семак получает аргументы, чтобы дать молодёжи шанс и в чемпионате. Через несколько дней — выездной матч со «Спартаком», в котором у питерской команды есть шанс окончательно отправить Деяна Станковича в отставку.