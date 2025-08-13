«Динамо» в прошлом туре обыграло «Сочи» со счетом 3:2 и вышло на первое место квартета В. Теперь клуб сыграет с «Краснодаром», который уступил «Крыльям Советов» 1:2.
Команды совсем недавно провели очную встречу в РПЛ, в рамках которой гости нанесли хозяевам поражение со счетом 0:1. Это была четвертая победа «Краснодара» подряд в очной серии с «Динамо».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.51 на победу «Динамо», 3.50 на ничью, 2.73 на победу «Краснодара».
- На сайте LiveSport эксперты сделали свой прогноз, в котором предложили две ставки.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Краснодара» со счетом 2:0.
Трансляция матча
