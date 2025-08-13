Матч 2-го тура Кубка Россиисостоится 13 августа на стадионе «ВТБ Арена» в 20:45 по мск.

«Динамо» в прошлом туре обыграло «Сочи» со счетом 3:2 и вышло на первое место квартета В. Теперь клуб сыграет с «Краснодаром», который уступил «Крыльям Советов» 1:2.

Команды совсем недавно провели очную встречу в РПЛ, в рамках которой гости нанесли хозяевам поражение со счетом 0:1. Это была четвертая победа «Краснодара» подряд в очной серии с «Динамо».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.51 на победу «Динамо», 3.50 на ничью, 2.73 на победу «Краснодара».

На сайте LiveSport эксперты сделали свой прогноз, в котором предложили две ставки.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Краснодара» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.