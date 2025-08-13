1-й таймЛокомотив — БалтикаОнлайн
    Алексей Батраков«Локомотив» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
  • 16:44
    • «СЭ»: Антон Миранчук может инициировать уход из «Сьона»
  • 11:18
    • Седов покинул ЦСКА
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
    The Athletic: Экс-игрок «Эвертона» Калверт-Льюин перейдет в «Лидс»

    Нападающий Доминик Калверт-Льюин вскоре станет игроком «Лидса».

    Доминик Калверт-Льюин
    Доминик Калверт-Льюин

    Как пишет The Athletic, клуб достиг принципиальной договоренности с 28-летним нападающим, который этим летом покинул «Эвертон» по окончании контракта и теперь является свободным агентом.

    В ближайшие дни Калверт-Льюин должен пройти медосмотр на тренировочной базе «Торп Арч», после чего договор будет официально подписан.

    Калверт-Льюин провёл в «Эвертоне» девять лет, сыграв 274 матча и забив 71 гол.
    Последние сезоны игрока в клубе были омрачены травмами. В минувшем сезоне он сыграл 26 матчей, забив три гола и отдав два ассиста.

