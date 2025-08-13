The Athletic: Экс-игрок «Эвертона» Калверт-Льюин перейдет в «Лидс»

Доминик Калверт-Льюин Фото: globallookpress.com
Как пишет The Athletic, клуб достиг принципиальной договоренности с 28-летним нападающим, который этим летом покинул «Эвертон» по окончании контракта и теперь является свободным агентом.
В ближайшие дни Калверт-Льюин должен пройти медосмотр на тренировочной базе «Торп Арч», после чего договор будет официально подписан.
Калверт-Льюин провёл в «Эвертоне» девять лет, сыграв 274 матча и забив 71 гол.
Последние сезоны игрока в клубе были омрачены травмами. В минувшем сезоне он сыграл 26 матчей, забив три гола и отдав два ассиста.