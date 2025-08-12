«Црвена Звезда» — «Лех». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 12 августа, состоится ответная игра 3-го отборочного раунда ЛЧ, в которой белградская «Црвена Звезда» примет «Лех» из Познани. Начало игры — в 22:00 МСК. Следить за ходом встречи можно будет в нашем онлайне.

Перед матчем

Стартовые составы команд

«Црвена Звезда»: Матеус, Соль Ён-У, Велькович, Родригао, Тикнизян, Эльшник, Крунич, Бабика, Бруно Дуарте, Олайинка, Ндиайе.

«Лех»: Мрозек, Перейра, Скшипчак, Милич, Моутинью, Козубаль, Тордарсон, Гумми, Пальма, Бенгтссон, Ишак.

«Црвена Звезда»

Сербы мощнейшим образом вкатились в сезон по всем фронтам. В чемпионате, который «Црвена Звезда» весной выиграла в восьмой раз подряд, у неё три победы в трёх турах, в том числе две разгромные — 4:0 с «Явор Иваница» и 7:1 с «ОФК Белград». В квалификации ЛЧ сначала не заметили гибралтарский «Линкольн» (6:1 по сумме двух встреч), а затем уверенно расправились с «Лехом» в первом матче в Польше (3:1).

Итого — 6 побед в 6 матчах на старте сезона. А с учётом концовки предыдущего беспроигрышная серия «Звезды» в официальных играх насчитывает уже 13 встреч, из которых 11 — победы. Летом клуб из Белграда отпустил нескольких своих молодых звёзд, например, за 14 млн евро в «Лейпциг» перешёл 18-летний Андрия Максимович, но остальных ключевых игроков сохранить удалось. Также подъехало несколько заметных усилений: Наир Тикнизян из «Локомотива», 33-летний голкипер Матеус из «Браги», свободным агентом подписали самого Марко Арнаутовича, последним клубом которого был «Интер». Однако австриец, по всей видимости, форму ещё не набрал — пока он лишь выходит со скамейки на 15-20 минут.

Три дня назад «Црвена Звезда» играла в чемпионате с «Бачкой-Тополой» (1:0), и на этот матч Владан Милоевич выпустил фактически второй состав — почти все лидеры получили отдых, так что к домашней ответке против «Леха» они точно должны подойти свежими. Это касается, например, форварда Бруно Дуарте, который забил в каждом из пяти матчей с начала сезона (в которых выходил на поле). Впрочем, конкретно сегодня с учётом преимущества в два мяча будет гораздо важнее качественно отзащищаться, нежели накидать ещё пачку голов.

«Лех»

В прошлом сезоне клуб из Познани стал чемпионом Польши впервые за три года, причём титул разыгрывался прямо в последнем туре, по итогам которого «Лех» всего на очко опередил «Ракув». Однако старт нового сезона не особо задался: «Лех» сначала отдал Суперкубок Польши «Легии» (1:2), а затем в первом же туре Экстракласы разгромно проиграл «Краковии» (1:4).

Дальше дела вроде как пошли на поправку. Команда Нильса Фредериксена выдала серию из четырёх побед подряд, две из которых пришлись на второй квалификационный раунд Лиги чемпионов против исландского «Брейдаблика» — 7:1 и 1:0. Ну а в первом матче третьего раунда случилось уже упомянутое выше поражение от «Црвены Звезды» при абсолютно равной игре: поляки не уступили сербам ни по владению, ни по ударам, но проиграли с разницей два мяча, да ещё и на своём поле. С такими вводными перед гостевой встречей шансы «Леха» на проход дальше выглядят призрачными. К слову, польский клуб ещё ни разу в своей истории не проходил в квалификации ЛЧ больше одной стадии — получается, в этот раз свой максимум «Лех» уже выбил, пройдя «Брейдаблик».

На выезде полякам нужно забивать минимум два мяча (это если ничего не пропускать), но стоит отметить, что с атакой-то у «Леха» полный порядок: с учётом летних товарняков команда забивает уже 22 матча подряд, да и в прошлом сезоне накидала с отрывом больше всех в Экстракласе. Божит у «Леха» шведский форвард Микаэль Ишак, забивший в шести играх кряду и положивший уже пять мячей в трёх матчах этой Лиги чемпионов. Кстати, «Звезде» неделю назад забил именно он — на Ишака вся надежда гостей и сегодня.

Очные встречи

До матча в Лиге чемпионов недельной давности клубы всего лишь однажды играли между собой. Это случилось в товарищеской встрече в далёком феврале 2010-го, когда со счётом 3:1 победил «Лех».

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.