Црвена Звезда — Лех: прогноз на футбол, ЛЧ, и ставка за 2.00

Црвена Звезда
Лех П
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Красно-белые» уверенно прошли «Линкольн». Команда обыграла соперника в обоих матчах.
При этом «Црвена Звезда» победила уже 6 раз кряду. Причем не проигрывает команда уже полтора месяца.
Црвена Звезда — Лех П: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Црвена Звезда» переиграла «Бачка-Тополу» (1:0).
До того команда уверенно расправилась с «Лехом» (3:1). А вот поединок с «Линкольном» завершился уверенной викторией (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Црвена Звезда» забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Црвена Звезда» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда весьма сильна в плане реализации.
Причем «Црвена Звезда» традиционно сложно противостоит «Леху». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Красно-белые» не собираются играть лишь на удержание комфортного преимущества.
«Лех»
Турнирное положение: Поляки не столь удачно начали официальный сезон. Команда находится лишь на 7 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
Причем «Лех» до последней коллизии победил 4 раза кряду. А вот «Брейдаблик» в предыдущем раунде был обыгран дважды.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лех» уступил «Црвене Звезде» (1:3).
До того команда нанесла поражение «Гурнику» (2:1). А вот чуть ранее она минимально одолела «Брейдаблик».
При этом «Лех» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лех» нынче выглядит весьма выгодно. А вот поражение в первой встрече вышло уж чересчур досадным.
При этом «Лех» относительно преуспевает в плане реализации. В трех матчах чемпионата Польши команда настреляла 7 мячей.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Полякам ничего другого не остается, кроме как рисковать в Белграде.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Команда наверняка постарается извлечь уроки из ошибок первой встречи.
Статистика для ставок
- «Лех» до последней коллизии победил 4 раза подряд
- «Црвена Звезда» победила в 6 своих последних поединках
- Сербы не проигрывают уже полтора месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.
Прогноз: «Красно-белые» явно сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.
«Црвена Звезда» способна еще прибавить в плане реализации, плюс сербы шикарно выступают в родных стенах.
Ставка: Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00