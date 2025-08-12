В прошлом туре «Акрон» и ЦСКА добились успеха. Тольяттинцы победили «Балтику», ЦСКА выиграл у «Локомотива». Теперь они возглавляют таблицу D.
В нынешнем сезоне «Акрон» уже смог отобрать очки у «Спартака». Он попытается сделать это с ЦСКА. При этом «армейцы» в прошлом туре РПЛ разнесли «Рубин» 5:1. Кажется, что они набирают хорошую форму. До этого москвичи дважды победили «Акрон» в рамках очных поединков. Они вполне могут повторить результат.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров составляют 4.00 на «Акрон» и 1.89 на ЦСКА.
- Эксперты LiveSport считают, что команды порадуют нас голами. Подробнее о ставках в прогнозе.
- Искусственный интеллект уверен, что игра закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
