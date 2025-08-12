ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кто станет лидером группы D?

    Акрон — ЦСКА: прогноз на футбол и ставка за 2.12

    Прогноз и ставки на «Акрон» — ЦСКА
    Футбольный клуб «Акрон»
    12 августа во втором туре группы D Кубка России сыграют «Акрон» и ЦСКА. Начало матча — в 16:15 Ставка и прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 12 Августа 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 16:15 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    «Акрон»

    Турнирное положение: «Акрон» смог набрать три очка в первом туре и делит с ЦСКА лидерство в квартете D.

    На старте чемпионата России по футболу команда из Тольятти занимает седьмую строчку, набрав шесть баллов. Разница мячей — 7:3.

    Акрон — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Акрон» обыграл в первом туре Кубка России «Балтику» со счетом 2:1.

    Ранее в РПЛ клуб из Тольятти сыграл вничью против махачкалинского «Динамо» (1:1) и московского «Спартака» (1:1).

    В отрезке из пяти игр «Акрон» ни разу не потерпел поражения. Команда выиграла две встречи и поделила очки в трех. Разница мячей на этом отрезке — 9:3.

    Не сыграют: все в строю.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Акрон» показывает прекрасный футбол в атаке. При этом оборона команды не вызывает вопросов.

    На старте сезона клуб из Тольятти не может не радовать своей игрой. Коллектив смог построить яркий и, главное, эффективный футбол. Бонусом для «Акрона» станет домашняя встреча.

    ЦСКА

    Турнирное положение: ЦСКА, как и «Акрон», стартовал с победы в Кубке России и делит с тольяттинским коллективом первую строчку в квартете D.

    В Российской Премьер-лиге армейцы набрали восемь очков после четырех туров и располагаются на 4-й строчке. Команда дважды выиграла и сыграла вничью.

  • Лондон празднует. «Кристал Пэлас» отнял Суперкубок у «Ливерпуля»
  • Дин Хендерсон снова вытащил свою команду в финале
  • Вчера

    • Последние матчи: в последней встрече ЦСКА был сильнее «Локомотива», обыграв соперника со счетом 2:1.

    В чемпионате России армейцы в последних матчах разгромили «Рубин» (5:1) и поделили очки с «Зенитом» (1:1).

    В последних пяти матчах ЦСКА не знает поражений. У команды три победы и две встречи вничью. Разница мячей на этом отрезке — 10:4.

    Не сыграют: травмированы трое — Родриго Вильягра, Артем Шуманский и Алеррандро.

    Состояние команды: ЦСКА показывает крепкий футбол, близкий к уровню главного фаворита турнира.

    Однако команде не хватает стабильности в концовке матчей. Показательными можно считать игры против «Оренбурга» и «Зенита». Армейцы не смогли удержать победу во встречах.

    Статистика для ставок

    • Команды выиграли последние матчи в группе

    • ЦСКА имеет проблемы с позицией нападающего из-за травм

    • «Акрон» отличился в каждом матче на старте сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.69 и 2.13.

    Прогноз: ЦСКА обладает качественным подбором исполнителей, однако «Акрон» готов дать бой, что показал старт сезона.

    Ожидаем атакующий футбол от каждого из коллективов без особой оглядки на оборону.

    Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.12.

    Прогноз: трудно вериться, что команды поделят очки в матче, однако вероятность на такой исход не так уж и мала.

    Ставка: Ничья в матче за 3.60.

    Акрон — ЦСКА: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 12.08.202516:15. Кто станет лидером группы D?
