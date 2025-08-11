«Торпедо» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 11 августа, московское «Торпедо» примет «Спартак» из Костромы в рамках 4-го тура Первой лиги России по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Спартак Кс 0:1 Гол: 0:1 Zhilmostnykh D. (41') Торпедо: Ростислав Солдатенко, Глеб Шевченко, Егор Данилкин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Андрей Костин, Марио Чурич, Кирилл Данилин, Артур Галоян, Даниил Шамкин (Bakic D., 46'), Александр Чупаев (Руслан Червяков, 46') Спартак Кс: Иван Енин, Александр Саплинов, Gaydash M., Tarasov N., Zhilmostnykh D., Ignatiev M., Lyakh V. (Supranovich N., 9'), Nazarenko E., Chursin K., Demyanov V., Chikanchi M. Предупреждения: Даниил Шамкин (3'), Кирилл Данилин (44')

Ход игры

47' Чурич лежит на газоне, против него очень грубо сыграли защитники Спартака.

46' У Торпедо двойная замена: Бакич и Червяков вышли вместо Шамкина и Чупаева.

46' Возобновляется игра. Мяч с центра поля после перерыва разыграли игроки Торпедо.

45+3' Звучит свисток арбитра на перерыв.

45+2' Последняя атака Торпедо в этом тайме проходит правым флангом. Заброс в штрафную, но защитники Спартака выносят мяч.

45+1' К первому тайму добавлено 2 минуты.

45' Игнатьев получает желтую карточку за срыв атаки Торпедо.

45' Опасный штрафной у ворот Торпедо. Саплинов бьет, но Солдатенко справляется.

44' Кирилл Данилин получает желтую карточку за фол против Максима Игнатьева

43' Чиканчи попытался в одиночку взломать оборону Торпедо, но у него мяч отобрали.

42' Торпедо начинает с центра поля и переходит в неспешную атаку.

41' Г-ООООО-Л!!!! Спартак открывает счет в матче!! На подачу с углового откликнулся Денис Жилмостных и точно пробил мимо Солдатенко.

40' Саплинов пробил и попал в защитника, мяч улетел на угловой.

39' Чурсин лежит на газоне. Опасный штрафной у ворот Торпедо. Кострома готовиться к пробитию, а Солдатенко выставляет стенку.

38' Аут с левого фланга у ворот Костромы. Дальний заброс, который вновь не закончился ничем опасным.

37' Атака Торпедо справа. Данилин попытался прорваться и навесить, но его тут же накрыли.

36' Чиканчи опасно проталкивает мяч к воротам Торпедо, но немного не хватило, чтобы с ним встретился Саплинов

35' Солдатенко пробьет штрафной от своих ворот. Неточный вынос и мяч у Костромы.

33' Жилмостных грузит в штрафную Торпедо. Но защитники сыграли надежно.

32' Сергей Борадин прервал опасную атаку Спартака

30' Аут вблизи ворот Торпедо ничем опасным не завершилось.

29' Длинная передача в район нахождения Максима Чиканчи, но этот заброс до него не дошел.

28' Кострома начинает атаку правым флангом. Но неожиданная ошибка и мяч уже у нападающих автозаводцев.

26' Опасный аут у ворот Торпедо. Опасность от Игнатьева! Но нет.. защитники справились.

25' Гайдаш пробивает от ворот в надежде на то, что за мяч зацепятся Чиканчи или Назаренко.

23' Опасный навес в штрафную Спартака. Отскок от защитника и Торпедо получает право на угловой.

22' Мяч совсем не держится в ногах нападающих Торпедо. Жилмостных и Тарасов все подчищают в защите у Костромы.

20' Штрафной в центре поля. Гайдаш опять пробьет этот стандарт.

19' Бородин пытается начать атаку Торпедо. Практически всем составом хозяева переходят на половину поля Спартака.

18' Мяч по прежнему контролирует Кострома. На этот раз Спартак переходит в атаку через центр.

17' Опасный удар по воротом Солдатенко от Александра Саплинова, но мяч летит немного выше ворот. Откровенно повезло в этом моменте автозаводцам.

16' Позади 15 минут игры. Фол в атаке в исполнении Торпедо. К мячу подходит вратарь Спартака Гайдаш.

14' Михаил Гайдаш прервал очередной торгпредовский навес и попробовал выполнить дальний заброс на своих нападающих, однако мяч цели не достиг.

13' Много борьбы в центре поля. Мяч долго не сохраняется у игроков одной команды.

12' Ростислав Солдатенко начинает атаку Торпедо. Навес в центр штрафной с правого фланга, но мяч вынесен защитниками.

10' Супранович вышел на поле вместо травмированного Владислава Ляха.

9' Кострома в атаке. Дальний навес не закончился ничем опасным.

8' Владислав Лях получил травму и покидает поле в сопровождении врачей.

7' Опасный момент у Даниила Шамкина. Игрок Торпедо не смог реализовать перспективный прострел.

6' Хозяева поля переходят в свою атаку. Марио Чурич попытался обострить игру в центре поля, но защитники Спартака внимательны.

5' Угловой возле ворот Торпедо. Борьба в штрафной, защитники выносят мяч на половину поля Спартака.

3' Грубый подкат Даниила Шамкина. Судья показывает первую желтую карточку в матче!

2' В позиционную атаку переходит Торпедо. Глеб Шевченко дальним забросом попытался обострить игру, но передача не прошла.

1' Матч начался. Поехали... С центра поля мяч разыграли игроки Спартака.

До матча

18:59 Команды появляются на поле. Скоро начнется действо!

18:55 Все готово к проведению матча, до стартового свистка 5 минут!

18:50 Никита Новиков будет главным арбитром этой встречи.

18:45 Сегодняшний матч пройдет в Химках на стадионе «Арена Химки».

Стартовые составы команд

«Торпедо»: Солдатенко Ростислав, Шевченко Глеб, Данилкин Егор, Бородин Сергей, Роганович Боян, Чурич Марио, Чупаёв Александр, Костин Андрей, Галоян Артур, Шамкин Даниил, Данилин Кирилл.

«Спартак»: Гайдаш Михаил, Лях Владислав, Тарасов Николай, Жилмостных Денис, Игнатьев Максим, Енин Иван, Чурсин Кирилл, Назаренко Егор, Саплинов Александр, Демьянов Виктор.

«Торпедо»

Торпедо неудачно начало нынешний сезон в ФНЛ и пока не одержало ни одной победы. Мало того, что подопечные Олега Кононова обосновались в нижней части турнирной таблицы, так они еще и игру показывают совершенно невнятную После трех проведенных туров у москвичей только одно набранное очко и 15-я строчка в таблице ФНЛ.

В первом матче нынешнего сезона Торпедо проиграло на своем поле Челябинску со счтом 2:3. Дальше черно-белые скатали нулевую ничью с Нефтехимиком и уступили клубу СКА-Хабаровск (0:1).

«Спартак»

Спартак нестабилен в своих результатах на старте сезона, но пока сохраняет место в середине турнирной таблице и уже имеет на своем счету 4 набранных очка. Команда Сергея Бондаря временами показывает качественный футбол агрессивного атакующего стиля. В трех турах Кострома забила 4 мяча.

Напомним результаты Спартака в этом розыгрыше ФНЛ. На старте была неудача в матче против Факела — минимальное поражение со счетом 0:1. Затем Кострома разыгралась: победа над Родиной 3:1 и ничья с Нефтехимиком (1:1).

Личные встречи

До этого соперники не разу не играли между собой и сейчас готовятся провести первый очный матч.

