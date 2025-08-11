ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Титов: Надеюсь, Станкович как можно быстрее исправит ситуацию в «Спартаке»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Ветеран «Спартака» Егор Титов отреагировал на возможное увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера московского клуба.

    Егор Титов
    Егор Титов

    Красно-белые набрали 4 очка в четырех встречах.

    «Не мне судить о возможном увольнении Станковича. Я не внутри коллектива. Не знаю, как это всё будет выглядеть. Надеюсь, что Деян как можно быстрее исправит эту ситуацию. Здесь только время, работа. Нужно успокоить футболистов и сказать, что у нас всё хорошо.

    Как у нас было: если случался какой-то неудачный матч, то чем скорее следующий матч, тем нам было проще. Два-три дня, и уже играли. Ты справляешься, обыгрываешь команду, и совсем другое настроение и эмоции. Естественно, подогревается история про Станковича от прессы и так далее. Деян — человек поигравший, сам был большим мастером. Наверное, он знает, как успокоить игроков. Он играл при Моуринью и знает, как это было при нём. Надеюсь, что ситуацию Станкович исправит как можно скорее», — сказал Титов «Чемпионату».

