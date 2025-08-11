Новичок «Локо» Рамирес: Мы на первом месте, но остаться там очень тяжело

Левый защитник «Локомотива»прокомментировал свои первые впечатления от игры в составе железнодорожников.

«Моя нынешняя команда проводит сезон хорошо. Мы на первом месте, но остаться там очень тяжело. Я знаю, чего мы хотим от этого сезона. Команда очень упорно работает. Помогаем друг другу, мы как семья. Посмотрим, что будет потом, но пока самое главное, что мы уже успели показать что-то в играх», — сказал Рамирес «Чемпионату».

После четырех туров «Локомотив» является единоличным лидером в таблице РПЛ с 12 очками. 30-летний колумбиец в августе пополнил стан железнодорожников, ранее в России он выступал в составе «Краснодара».