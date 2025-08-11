Мостовой: Перу и Чили — отлично

Бывший футболист сборной Россииоценил предстоящие матчи российской сборной против Перу и Чили.

«Отлично! Перу и Чили — отлично! Соперник хороший! Но мы же уже на эту тему давно говорим, соперники есть, когда‑то нам и попадают хорошие. Приедут ли они основными или не основными (составами)? Потому что мы видим часто, что они приезжают не основными составами. Соперники уже намного лучше, чем те, которые приезжали: туристы и работники отелей. Это уже хорошо», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Игра с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а матч с Чили пройдёт 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Между собой сборные Перу и Чили сыграют 18 ноября также в Сочи.