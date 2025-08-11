Агент: Макаров наверстает упущенное, что не получилось в прошлом году

Агент полузащитникавысказался о текущем положении дел у хавбека.

«Денису начали доверять. И когда есть доверие, человек по-другому себя проявляет. Денис не сдавался все это время, трудился, хотя в прошлом году ему не давали шанса. Сейчас есть доверие — есть и плоды работы. Денис умеет забивать, отдавать — в этом году он показывает это. Наверстает упущенное, что не получилось в прошлом году», — цитирует Бабыря «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне в активе Макарова 5 матчей, в которых он смог забить один мяч и сделал один ассист.