Лукин: Виллиан Роша сказал, что освобождает мне место в основе

Центральный защитник московского ЦСКАпрокомментировал предстоящий уход из команды своего прямого конкурента

«Виллиан Роша действительно очень качественный защитник и очень хороший человек. Он дал мне много советов, пожелал удачи и сказал, что сейчас настало моё время. Я ему очень благодарен. Будем стараться делать всё, что сможем», — сказал Лукин «Чемпионату».

Трансфер Виллиана Роши в саудовскую «Аль-Джазиру» близок к завершению, скоро о нем будет объявлено официально.

21-летний Лукин является воспитанником ЦСКА, в прошлом сезоне дебютировал в основном составе. Всего за армейцев он сыграл 35 матчей, забил 2 гола и сделал один ассист. Защитник входит в состав молодежной сборной России.