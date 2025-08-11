ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Лукин: Виллиан Роша сказал, что освобождает мне место в основе

    Футбол РПЛ ЦСКА Рубин
    Центральный защитник московского ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал предстоящий уход из команды своего прямого конкурента Виллиана Роши.

    Матвей Лукин
    Матвей Лукин

    «Виллиан Роша действительно очень качественный защитник и очень хороший человек. Он дал мне много советов, пожелал удачи и сказал, что сейчас настало моё время. Я ему очень благодарен. Будем стараться делать всё, что сможем», — сказал Лукин «Чемпионату».

    Трансфер Виллиана Роши в саудовскую «Аль-Джазиру» близок к завершению, скоро о нем будет объявлено официально.

  • ЦСКА смёл «Рубин» за полчаса и провёл лучший матч при Челестини
  • Армейцы очень бодро начинают сезон с новым тренером
  • Вчера

    • 21-летний Лукин является воспитанником ЦСКА, в прошлом сезоне дебютировал в основном составе. Всего за армейцев он сыграл 35 матчей, забил 2 гола и сделал один ассист. Защитник входит в состав молодежной сборной России.

