«Чемпионат»: «Ахмат» планирует подписать Далера Кузяева

проявляет заинтересованность в подписании полузащитника, который сейчас находится в статусе свободного агента, как пишет «Чемпионат».

Наставник грозненского клуба Станислав Черчесов лично заинтересован в приглашении игрока в команду, однако все лето Кузяев пытался трудоустроиться в Европе. Наиболее конкретный интерес поступал от немецкого «Ганновера», где ему предлагали зарплату в размере 400 тысяч евро в год.

Последним клубом Кузяева был французский «Гавр», за который с 2023 по 2025 год он провел 46 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.