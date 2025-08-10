Зайнутдинов: Старт «Динамо» в РПЛ можно назвать провальным

Новичоквысказался о матче против(1:1).

«Моментов у "Сочи" не было. Муха хорошо пробил. Есть осадок, обидно. В раздевалке было опустошение. Читал, что у них xG 0,64. Даже не знаю, почему мы не можем забить больше одного мяча в чемпионате. Нужно время.

Старт "Динамо" в РПЛ можно назвать провальным. Но сезон длинный, посмотрим, что будет в конце. Зачем сейчас загадывать? Причину пока не знаю, я около 10 дней в команде. Поглядим-увидим», — цитирует Зайнутдинова «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея 5 очков после 4 матчей. «Сочи» набрал своё первое очко в сезоне и поднялся на 14-е место.