    Ринат БилялетдиновРинат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • 11:31
    • Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
  • 08:38
    • Джикия провел дебютный матч за «Антальяспор»
  • 07:35
    • Александрова вышла в третий круг турнира в Цинциннати
  • 12:53
    • Баринов: Со Станковичем конфликт исчерпан
  • 10:44
    • Соболев объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата» в Грозном
    Фабрицио Романо: «Челси» открыт к продаже Ренату Вейга

    «Челси» действительно готов продать Ренату Вейгу этим летом, несмотря на тяжелую травму Ливая Колуилла и нехватку игроков в центре обороны.

    Ренату Вейга
    Ренату Вейга

    Как пишет журналист Фабрицио Романо, клуб изучает предложения от других команд и ведет переговоры прежде всего с мадридским «Атлетико». Отмечается, что Вейга сам хочет сменить команду.

    Сделка с «Атлетико» на данный момент не завершена: лондонцы требуют сумму порядка 40 миллионов евро, в то время как испанцы готовы заплатить около 35 миллионов. Переговоры продолжаются, а сам футболист уже дал согласие на переход в «Атлетико».

    В прошедшем сезоне Вейга сыграл первую часть за «Челси», проведя 18 матчей, после чего отправился в аренду в «Ювентус», где провел 15 встреч и отметился одной результативной передачей.

