Фабрицио Романо: «Челси» открыт к продаже Ренату Вейга

действительно готов продатьэтим летом, несмотря на тяжелую травмуи нехватку игроков в центре обороны.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, клуб изучает предложения от других команд и ведет переговоры прежде всего с мадридским «Атлетико». Отмечается, что Вейга сам хочет сменить команду.

Сделка с «Атлетико» на данный момент не завершена: лондонцы требуют сумму порядка 40 миллионов евро, в то время как испанцы готовы заплатить около 35 миллионов. Переговоры продолжаются, а сам футболист уже дал согласие на переход в «Атлетико».

В прошедшем сезоне Вейга сыграл первую часть за «Челси», проведя 18 матчей, после чего отправился в аренду в «Ювентус», где провел 15 встреч и отметился одной результативной передачей.