Фабрицио Романо: «Челси» открыт к продаже Ренату Вейга

Ренату Вейга Фото: globallookpress.com
Как пишет журналист Фабрицио Романо, клуб изучает предложения от других команд и ведет переговоры прежде всего с мадридским «Атлетико». Отмечается, что Вейга сам хочет сменить команду.
Сделка с «Атлетико» на данный момент не завершена: лондонцы требуют сумму порядка 40 миллионов евро, в то время как испанцы готовы заплатить около 35 миллионов. Переговоры продолжаются, а сам футболист уже дал согласие на переход в «Атлетико».
В прошедшем сезоне Вейга сыграл первую часть за «Челси», проведя 18 матчей, после чего отправился в аренду в «Ювентус», где провел 15 встреч и отметился одной результативной передачей.