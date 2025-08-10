«Сочи» — «Динамо» . Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 10 августа, «Сочи» примет московское «Динамо» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Динамо 0:0 Гол: 0:1 (18') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика, Вячеслав Литвинов, Марсело Алвес, Артём Макарчук, Дмитрий Васильев, Игнасио Сааведра, Кирилл Кравцов, Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Захар Федоров Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Николас Маричал, Бактиёр Зайнутдинов, Данил Глебов, Битело, Даниэль Мишкич, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens Предупреждение: (23')

Ход игры

29' Атака Динамо левым флангом. Все защитники перешли половину поля и давят на Сочи.

28' Подачу с углового прерывает Александр Дегтев и начинает атаку Сочи.

27' Опасная атака Динамо, Нгамалё бьет в штангу! Отскок. добивание, угловой.

24' Команды ушли на водопой.

23' Желтую карточку получает Начо.

22' Макаров входит в штрафную площадь. Опасно! Защитник отобрал мяч с нарушением правил.

21' Очередной фол в центре поля. Динамо быстро переходит в атаку.

20' Гол отменен после просмотра ВАР. Офсайд!

18' Г-ОООО-Л!!!! Макаров открывает счет в матче. Динамо ведет 0:1!

18' Подача в штрафную Сочи, Дегтев выбивает мяч кулаком.

17' Антон Зиньковский потерял мяч и Динамо переходит в очередную позиционную атаку.

16' Много борьбы в центре поля. Мяч долго не держится у команд.

15' Угловой у ворот Сочи. Жоао Биттело падает, но защитники вынесли мяч на чужую половину поля.

14' Кирилл Заика фолом остановил атаку Динамо. Москвичи быстро разыграли мяч.

13' Опасная атака Сочи. Антон Зиньковский протянул мяч, но так и не решился на удар. Защитники его накрыли и отобрали мяч.

12' Кравцов нарушает правила в центре поля.

11' Прострел в штрафную площадь Сочи, но Дегтев надежен, вратарь вынес мяч в безопасную зону.

9' Александр Декстев начинает новую атаку своей команды.

8' Опасный заброс на Макарчука, но он попал в офсайд.

7' Фол в центре поля. Сочи бьет штрафной.

5' Сочи Переходит в атаку. Но контролировать долго мяч у команды не получается.

4' Фол в атаке Сочи и мяч переходит динамовцем. Защитники гостей неспешно катают его на своей половине поля.

3' Федоров в центре поля получает мяч и делает передачу направо, но ошибается.

2' Динамо переходит в позиционную атаку. Мяч на правом фланге.

1' Раздается свисток! Сочи начинает с центра поля.

До матча

17:59 Команды выходят на поле. Все готово к началу матча.

17:55 Идут последние приготовления к игре. Встреча начнется через 5 минут.

17:50 Главным арбитром матча назначен Инал Танашев.

17:45 Сегодняшний матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает 47 659 зрителей.

Стартовые составы команд

«Сочи»: Александр Дегтев, Артем Макарчук, Марсело Алвес, Кирилл Заика, Александр Осипов, Дмитрий Васильев, Игнасио Сааведра, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Мартин Крамарич, Захар Федоров.

«Динамо»: Андрей Лунев, Хуан Хосе Касерес, Александр Кутицкий, Николас Маричаль, Рубенс Антонио Диас, Даниил Фомин, Данил Глебов , Жоао Пауло Биттело, Денис Макаров, Иван Сергеев, Николя Муми Нгамалё.

«Сочи»

В прошлом сезоне ФК Сочи выступал в ФНЛ и заслужил право побороться за место в Премьер-лиге. В стыковых матчах команда оказалась сильнее Пари НН и сумела пробиться в РПЛ. В нынешнем сезоне подопечные Роберта Морено не одержали ни одной победы в официальных матчах — 3 поражение в чемпионате и одно в Кубке России.

В трех стартовых турах Премьер-лиги Сочи забил всего один гол, при девяти пропущенных: Локомотив Москва (0:3), Актрог (0:4), Рубин (1:2). В кубковом матче против столичного Динамо также случилось поражение (2:3). В данный момент Сочи занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо»

В нынешнем сезоне под руководством нового главного тренера Валерия Карпина Динамо намерено побороться за медали. Но пока стабильности в игре клуба нет — после трех проведенных туров РПЛ в копилке лишь 4 очка и неприятная 10-я строчка в турнирной таблице.

В стартовом матче Премьер-лиги Динамо сыграло вничью с Балтикой (1:1). Затем столичный клуб на своем поле минимально обыграл Ростов (1:0), а дальше случилось поражение от Краснодара (0:1). Вот такая чехарда с результатами у динамовцев в нынешнем сезоне.

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто. Победные матчи есть и у той и у другой команды. Последняя очная дуэль состоялась совсем недавно (29 июля) в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. В том матче Динамо дома обыграло своего соперника со счетом 3:2.

