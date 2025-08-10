Сочи — Динамо: прогноз на РПЛ и ставка за 2.15

10 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Сочи» и «Динамо». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером нового сезона российского чемпионата.

Сочинцы пока что так и не набрали ни одного очка и идут на последней строчке в таблице РПЛ.

Команда из Сочи за три матча смогла забить только один мяч и девять раз пропустила в свои.

Последние матчи: в рамках российского чемпионата сочинский коллектив проиграл «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Сочи» (1:2).

Также «барсы» уступили московскому «Динамо» (2:3) в национальном Кубке.

Прогнозы и ставки на РПЛ

До этого южане прошли «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

Не сыграют: травмирован Павел Мелешин.

Состояние команды: безусловно, «Сочи» будет бороться за сохранение прописки в элите в этом сезоне. У подопечных Роберта Морено вроде бы и неплохой футбол, но при этом нет результата, что является самым важным.

Подвис и сам Морено. В последнее время все больше слухов о том, что он может быть уволен со своего поста. Ближайшие туры, судя по всему, станут решающими.

«Динамо»

Турнирное положение: москвичи достаточно неудачно как для себя стартовали в новом сезоне.

«Бело-голубые» смогли набрать всего лишь четыре балла и идут на девятой строчке в турнирной таблице.

За три матча московский коллектив забил и пропустил по два мяча.

Последние матчи: команда из столицы России в прошлом туре на выезде проиграла «Краснодару» (0:1).

До этого же коллектив из Москвы выиграл у «Сочи» (3:2) в Кубке России, а также победил «Ростов» (1:0) в чемпионате страны.

На старте сезона же столичный клуб поделил очки с «Балтикой» (1:1).

Не сыграют: травмированы Артур Гомес, Луис Чавес, Константин Тюкавин и Милан Майсторович.

Состояние команды: после прихода на тренерский мостик Валерия Карпина этим летом игра «Динамо» меняется, но нужно время, чтобы все довести до идеала. Пока что это сделать не получается.

В любом случае, «Динамо» является одним из фаворитов чемпионата и точно поборется за тройку сильнейших в этом сезоне.

Прогноз Игоря Ледяхова

Игорь Ледяхов, самый известный в российском футболе уроженец Сочи, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru рассказал, чего ждет от встречи команды его родного города с московским «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ:

Как раз только прилетел домой, обязательно пойду на этот матч. Многое будет зависеть от того, в каком составе предстанут динамовцы. Если повторится краснодарский вариант без Осипенко, Фернандеса, Битело, то силы примерно равны. Но, думаю, кто-то из них выйдет. И вновь прибывшего Зайнутдинова, возможно, отправят укреплять левый фланг обороны вместо Кутицкого. А из отсутствовавших в первую очередь нужен Осипенко — безусловно лучший русский центральный защитник. В любом случае как-то должен их Карпин встряхнуть, поскольку против «Краснодара» на второй тайм будто не выходили. Все-таки соперник другого класса, за счет этого превосходства москвичи могут как-то прийти в себя. Но очевидно, что пол-команды еще не понимает требований нового тренера. Гладышев переживает, как у нас говорят, синдром второго сезона. Не выдержал обилия выданных ему авансов, хотя уже не пацан. Сочинцы попытаются взять командной игрой. Знаю, что обстановка в коллективе очень хорошая, за тренера бьются, там полное взаимопонимание. Но вот не идет пока. И над Морено висит дамоклов меч, что тоже не может не сказываться. Идут разговоры, что уберут в случае поражения. Ничего утешительного для него не спрогнозирую — 1:2. Игорь Ледяхов

Статистика для ставок

«Сочи» проиграл 4 матча подряд

«Динамо» проиграло 1 из последних 4 матчей

В последней очной игре «Динамо» победило «Сочи» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа «Сочи» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Сочи» выглядит слабо, а «Динамо» уже нельзя терять очки, поэтому оно победит.

Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 2.15.

Прогноз: «Сочи» крайне тяжело даются голы, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20.