Сочи — Динамо: прогноз на РПЛ и ставка за 2.15

Сочи
Динамо
«Сочи»
Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером нового сезона российского чемпионата.
Сочинцы пока что так и не набрали ни одного очка и идут на последней строчке в таблице РПЛ.
Сочи — Динамо: коэффициенты букмекеров
Команда из Сочи за три матча смогла забить только один мяч и девять раз пропустила в свои.
Последние матчи: в рамках российского чемпионата сочинский коллектив проиграл «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Сочи» (1:2).
Также «барсы» уступили московскому «Динамо» (2:3) в национальном Кубке.
До этого южане прошли «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право играть в РПЛ.
Не сыграют: травмирован Павел Мелешин.
Состояние команды: безусловно, «Сочи» будет бороться за сохранение прописки в элите в этом сезоне. У подопечных Роберта Морено вроде бы и неплохой футбол, но при этом нет результата, что является самым важным.
Подвис и сам Морено. В последнее время все больше слухов о том, что он может быть уволен со своего поста. Ближайшие туры, судя по всему, станут решающими.
«Динамо»
Турнирное положение: москвичи достаточно неудачно как для себя стартовали в новом сезоне.
«Бело-голубые» смогли набрать всего лишь четыре балла и идут на девятой строчке в турнирной таблице.
За три матча московский коллектив забил и пропустил по два мяча.
Последние матчи: команда из столицы России в прошлом туре на выезде проиграла «Краснодару» (0:1).
До этого же коллектив из Москвы выиграл у «Сочи» (3:2) в Кубке России, а также победил «Ростов» (1:0) в чемпионате страны.
На старте сезона же столичный клуб поделил очки с «Балтикой» (1:1).
Не сыграют: травмированы Артур Гомес, Луис Чавес, Константин Тюкавин и Милан Майсторович.
Состояние команды: после прихода на тренерский мостик Валерия Карпина этим летом игра «Динамо» меняется, но нужно время, чтобы все довести до идеала. Пока что это сделать не получается.
В любом случае, «Динамо» является одним из фаворитов чемпионата и точно поборется за тройку сильнейших в этом сезоне.
Прогноз Игоря Ледяхова
Игорь Ледяхов, самый известный в российском футболе уроженец Сочи, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru рассказал, чего ждет от встречи команды его родного города с московским «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ:
Статистика для ставок
- «Сочи» проиграл 4 матча подряд
- «Динамо» проиграло 1 из последних 4 матчей
- В последней очной игре «Динамо» победило «Сочи» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа «Сочи» — в 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.
- 2.75Локомотив — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.90Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.80ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 15:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Сочи» выглядит слабо, а «Динамо» уже нельзя терять очки, поэтому оно победит.
Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 2.15.
Прогноз: «Сочи» крайне тяжело даются голы, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20.