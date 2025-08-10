ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 07:07
    • Кудерметова без проблем вышла во второй круг турнира в Цинциннати
  • 21:56
    • «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    • Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 23:23
    • «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром
  • 23:03
    • «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
  • 22:54
    • «Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче
    Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?

    Сочи — Динамо: прогноз на РПЛ и ставка за 2.15

    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Динамо»
    Валерий Карпин (главный тренер «Динамо»)
    10 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Сочи» и «Динамо». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Августа 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 18:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    «Сочи»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером нового сезона российского чемпионата.

    Сочинцы пока что так и не набрали ни одного очка и идут на последней строчке в таблице РПЛ.

    Сочи — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Команда из Сочи за три матча смогла забить только один мяч и девять раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в рамках российского чемпионата сочинский коллектив проиграл «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Сочи» (1:2).

    Также «барсы» уступили московскому «Динамо» (2:3) в национальном Кубке.

    До этого южане прошли «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

    Не сыграют: травмирован Павел Мелешин.

    Состояние команды: безусловно, «Сочи» будет бороться за сохранение прописки в элите в этом сезоне. У подопечных Роберта Морено вроде бы и неплохой футбол, но при этом нет результата, что является самым важным.

    Подвис и сам Морено. В последнее время все больше слухов о том, что он может быть уволен со своего поста. Ближайшие туры, судя по всему, станут решающими.

    «Динамо»

    Турнирное положение: москвичи достаточно неудачно как для себя стартовали в новом сезоне.

    «Бело-голубые» смогли набрать всего лишь четыре балла и идут на девятой строчке в турнирной таблице.

    • За три матча московский коллектив забил и пропустил по два мяча.

    Последние матчи: команда из столицы России в прошлом туре на выезде проиграла «Краснодару» (0:1).

    До этого же коллектив из Москвы выиграл у «Сочи» (3:2) в Кубке России, а также победил «Ростов» (1:0) в чемпионате страны.

    На старте сезона же столичный клуб поделил очки с «Балтикой» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Артур Гомес, Луис Чавес, Константин Тюкавин и Милан Майсторович.

    Состояние команды: после прихода на тренерский мостик Валерия Карпина этим летом игра «Динамо» меняется, но нужно время, чтобы все довести до идеала. Пока что это сделать не получается.

    В любом случае, «Динамо» является одним из фаворитов чемпионата и точно поборется за тройку сильнейших в этом сезоне.

    Прогноз Игоря Ледяхова

    Игорь Ледяхов, самый известный в российском футболе уроженец Сочи, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru рассказал, чего ждет от встречи команды его родного города с московским «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ:

  • Как раз только прилетел домой, обязательно пойду на этот матч. Многое будет зависеть от того, в каком составе предстанут динамовцы. Если повторится краснодарский вариант без Осипенко, Фернандеса, Битело, то силы примерно равны. Но, думаю, кто-то из них выйдет. И вновь прибывшего Зайнутдинова, возможно, отправят укреплять левый фланг обороны вместо Кутицкого. А из отсутствовавших в первую очередь нужен Осипенко — безусловно лучший русский центральный защитник. В любом случае как-то должен их Карпин встряхнуть, поскольку против «Краснодара» на второй тайм будто не выходили. Все-таки соперник другого класса, за счет этого превосходства москвичи могут как-то прийти в себя. Но очевидно, что пол-команды еще не понимает требований нового тренера. Гладышев переживает, как у нас говорят, синдром второго сезона. Не выдержал обилия выданных ему авансов, хотя уже не пацан. Сочинцы попытаются взять командной игрой. Знаю, что обстановка в коллективе очень хорошая, за тренера бьются, там полное взаимопонимание. Но вот не идет пока. И над Морено висит дамоклов меч, что тоже не может не сказываться. Идут разговоры, что уберут в случае поражения. Ничего утешительного для него не спрогнозирую — 1:2.
  • Игорь Ледяхов

    • Статистика для ставок

    • «Сочи» проиграл 4 матча подряд

    • «Динамо» проиграло 1 из последних 4 матчей

    • В последней очной игре «Динамо» победило «Сочи» со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа «Сочи» — в 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Сочи» выглядит слабо, а «Динамо» уже нельзя терять очки, поэтому оно победит.

    Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 2.15.

    Прогноз: «Сочи» крайне тяжело даются голы, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20.

    Сочи — Динамо: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 10.08.202518:00. Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
