«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 10 августа, «Оренбург» примет «Краснодар» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Краснодар 0:0 Голы: 0:1 (19'), 0:2 Ражаб Магомедов (65') Оренбург: Богдан Овсянников, Данила Хотулёв, Артем Касимов, Анри Чичинадзе, Данила Ведерников, Евгений Болотов, Дмитрий Рыбчинский, Ираклий Квеквескири, Степан Оганесян, Эмирджан Гюрлюк, Максим Савельев Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа (Джованни Гонсалес, 40'), Сергей Петров, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба Предупреждения: Артем Касимов (5'), Евгений Болотов (30')

Ход игры

50' Опасная атака Краснодара. Удар, мяч попадает в Артема Касимова и улетает на угловой.

49' Богдан Овсянников сильно бьет вперед, оправляя своих партнеров в атаку.

48' Диего Коста сфолил в центре поля. Пока обошлось без желтой карточки.

47' Краснодар переходит в позиционную атаку.

46' Свисток. 2-й тайм начался!

45+8' Раздается свисток. 1-й тайм окончен.

45+7' Угловой у ворот Оренбурга на последней компенсированной минуте тайма не привел ни к чему опасному.

45+6' Диего Коста начинает атаку Краснодара, но партнеры по команде не спешат идти вперед.

45+5' Дуглас Аугусто фолит в центре поля.

45+4' Фол на Богдане Овсянникове. Оренбург начнет свою атаку. Возможно, она будет последней в 1-м тайме.

45+3' Эдуард Сперцян тянет мяч, подает в штрафную. Опасная атака Краснодара, но мяч за пределами поля.

45+1' Опасный момент у Джона Кордоба. С линии вратарской он пробил выше ворот.

45' Алексей Сухой добавляет 6 минут к первому тайму.

44' Опасный заброс на Оганесяна, но Степан не смог обработать мяч и он оказался у защитника Краснодара.

43' Навес в штрафную Оренбурга. Эдуард Сперцян подал, но Богдан Овсянников выбил мяч.

42' Александр Черников пытается начать атаку Краснодара, но на нем вновь фолят.

41' Фол на Черникове. Краснодар пробьет штрафной.

40' Оласа все-таки не сможет продолжить игру, вместо него на поле выходит Джованни Гонсалес.

39' Оласа сидит на газоне и просит медицинскую помощь. Небольшая пауза в игре, пока над Лукасом колдуют врачи.

38' Классная передача Аугусто на Кордоба, но Джон оказался в офсайде.

37' Атака Оренбурга левым флангом. Пока только аут.

35' Анри Чичинадзе прервал опасную атаку. Краснодара. От ворот пробьет Оренбург.

35' Навес в штрафную, но хорошо кулаками сыграл Станислав Анкацев.

34' Дуглас Аугусто фолит возле своей штрафной. Это может быть очень опасно.

33' Аут вблизи ворот Овсянников. Вратарь в деле.

32' Краснодар больше владеет мячом и пытается проводить атаки флангами.

30' Евгений Болотов за грубую игру получает желтую карточку.

30' Батчи делает передачу в штрафную, подставлена нога защитника и мяч улетает на угловой.

29' Длинная передача Ведерникова на Савельева, но Станислав Анкацев ловит мяч в руки.

28' Пошел футбол рваного темпа. Команды не могут долго контролировать мяч.

27' Богдан Овсянников вводит мяч в игру длинным забросом вперед.

26' С Костой все в порядке. Ему оказали помощь и он сможет продолжить матч.

25' Диего Коста получает травму и не может подняться с газона.

24' Матч продолжается. В атаку вновь переходит Краснодар.

22' Сухой отменяет взятие ворот после просмотра ВАР. Счет вновь 0:0.

21' Алексей Сухой пошел смотреть ВАР.

20' Судьи проверяют легитимность забитого гола. Арбитры ВАР в деле.

19'Г-ООООО-Л!!!! Краснодар выходит вперед 1:0. Батчи удачно сыграл на отскоке и пробил в дальний угол!

18' Степан Оганесян фолит в центре поля.

17' Оренбург подает угловой. Подача, Станислав Анкацев сильно выбил мяч кулаками.

16' Опасный удар по воротам Краснодара, Диего Коста принял его на себя.

15' Ираклий Квеквескири фолит в центре поля. Эмирджан Гюрлюк лежит на газоне.

14' Очередной угловой в исполнении Краснодара. Эдуард Сперцян навесил, но удара по воротам не получилось.

13' Сперцян бьет в стенку, на добивании Лукас Оласа — мимо.

12' Опасный штрафной около ворот Оренбурга. Богдан Овсянников выстраивает стенку.

10' Эдуард Сперцян подает, Диего Коста пробил в перекладину. Очень опасно!!!

9' Ответная атака Краснодара закончилась назначением углового.

8' Защитники Оренбурга начинают атаку своей команды правым флангом. Подача и опасный удар в исполнении Евгения Болотова.

7' Богдан Овсянников ошибается и едва не привозит себе гол.

6' Опасный навес в штрафную Оренбурга, но никто не смог ударить по воротам.

5' Артем Касимов получает желтую карточку за фол возле своей штрафной.

4' Фол в нападении у Краснодара, Богдан Овсянников начнет атаку своей команды.

4' Эмирджан Гюрлюк сделал передачу на Савельев но тот не успел за мячом. Удар от ворот выполнит Краснодар.

3' Станислав Анкацев начинает атаку «быков». Мяч в центре поля.

2' Оренбург переходит в атаку. Практически все игроки команды оказались на половине Краснодара.

1' Матч начался. С центра поля мяч разыграли игроки Краснодар.

До матча

15:29 Команды появляются на поле. Совсем скоро начнется матч.

15:20 Идут последние приготовления к игре.

15:15 Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

15:10 Сегодняшний матч пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», который вмещает 10 046 зрителей.

Стартовые составы команд

«Оренбург»: Богдан Овсянников, Данила Хотулев, Артем Касимов, Анри Чичинадзе, Евгений Болотов, Данила Ведерников, Ираклий Квеквескири, Эмирджан Гюрлюк, Дмитрий Рыбчинский, Максим Савельев, Степан Оганесян.

«Краснодар»: Станислав Анкацев, Сергей Петров, Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Эдуард Сперцян, Батчи, Джон Кордоба.

«Оренбург»

Оренбург не знает вкуса побед с апреля месяца. Именно тогда в последний раз клуб добыл викторию в рамках прошлого розыгрыша РПЛ. Нынешний сезон в Премьер-лиге подопечные Владимира Слишковича начали с двух ничейных матчей против московского ЦСКА (0:0) и махачкалинского Динамо (1:1). В третьем туре Оренбург в упорной борьбе проиграл Балтике со счетом 2:3.

Отметим, что оренбуржцы уже стартовали в Кубке России. В первом туре группового этапа соперником команды был казанский Рубин. В той встрече “синие” никак себя не проявили и пропустили два безответных мяча (0:2).

«Краснодар»

Краснодар, после прошлогоднего чемпионства, является одним из фаворитов нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Три стартовых тура без потери очков пройти не удалось — во втором матче случилось поражение от московского Локомотива (1:2). Остальные встречи “быки” выиграли: Пари НН (3:0) и Динамо Москва (1:0). В итоге “зеленые” расположились на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В Кубке России Краснодар начал групповой раунд с домашнего поражения от Крыльев Советов со счетом 1:2. В той игре хозяева поля преимущество по владению мяча (60/40) но не смогли его воплотить в положительный результат.

Личные встречи

В последних 4-х матчах этих соперников неизменно побеждал Краснодар, в том числе дважды на выезде. Предыдущая их встреча состоялась в рамках РПЛ в мае нынешнего года, тогда “быки” выиграли в гостях (2:1).

