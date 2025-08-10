2-й тайм. Оренбург — КраснодарОнлайн
    «Нефтехимик» обыграл «Шинник» и набрал первые очки в сезоне

    «Шинник» — «Нефтехимик»: счет матча 0:2, обзор голов.

    В Ярославле в матче 4-го тура Первой лиги «Шинник» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:2.

    Футбольный клуб «Нефтехимик»
    Футбольный клуб «Нефтехимик»

    Первый гол был забит на 35-й минуте полузащитником «Нефтехимика» Давидом Кокоевым, а во втором тайме, на 65-й минуте, нападающий Рашид Магомедов удвоил преимущество гостей, установив окончательный счет.

    Шинник — Нефтехимик 0:2
    Голы: 0:1 Давид Кокоев (35'), 0:2 Ражаб Магомедов (65') Шинник: Тимофей Митров, Kotin N., Виталий Лысцов, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин (Артемий Косогоров, 66'), Кирилл Маляров, Валерий Кичин, Руслан Куль, Даниэль Мишкич (Денис Самойлов, 65'), Илья Порохов (Тимофей Шипунов, 46'), Альбек Гонгапшев Нефтехимик: Эдуард Валиахметов, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Алексей Никитин (Дмитрий Шадринцев, 68'), Артём Голубев, Даниил Родин (Kantaria G., 79'), Давид Кокоев, Данила Сухомлинов (Константин Шильцов, 59'), Ражаб Магомедов (Артём Котик, 79'), Moiseev K. (Budylin A., 79')

    Эта победа стала первой в сезоне для «Нефтехимика», который набрал 6 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Шинник» же остался с одним очком и занимает предпоследнее, 17-е место.

