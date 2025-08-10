«Нефтехимик» обыграл «Шинник» и набрал первые очки в сезоне

В Ярославле в матче 4-го тура Первой лигиуступил нижнекамскомусо счетом 0:2.

Первый гол был забит на 35-й минуте полузащитником «Нефтехимика» Давидом Кокоевым, а во втором тайме, на 65-й минуте, нападающий Рашид Магомедов удвоил преимущество гостей, установив окончательный счет.

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — Нефтехимик 0:2 Голы: 0:1 Давид Кокоев (35'), 0:2 Ражаб Магомедов (65') Шинник: Тимофей Митров, Kotin N., Виталий Лысцов, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин (Артемий Косогоров, 66'), Кирилл Маляров, Валерий Кичин, Руслан Куль, Даниэль Мишкич (Денис Самойлов, 65'), Илья Порохов (Тимофей Шипунов, 46'), Альбек Гонгапшев Нефтехимик: Эдуард Валиахметов, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Алексей Никитин (Дмитрий Шадринцев, 68'), Артём Голубев, Даниил Родин (Kantaria G., 79'), Давид Кокоев, Данила Сухомлинов (Константин Шильцов, 59'), Ражаб Магомедов (Артём Котик, 79'), Moiseev K. (Budylin A., 79')

Эта победа стала первой в сезоне для «Нефтехимика», который набрал 6 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Шинник» же остался с одним очком и занимает предпоследнее, 17-е место.