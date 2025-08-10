Гласнер: Мы были на одном уровне с «Ливерпулем», и это было большое достижение

Главный тренервысказался о победе над(2:2 , пен — 3:2) в матче за Суперкубок Англии.

«Мне это нравится. Надо отдать должное игрокам за сегодняшнюю победу — мы отыгрались и смогли решить исход матча в серии пенальти. Мы были на одном уровне с "Ливерпулем", и это было большое достижение. Я горжусь командой.

Мы знаем, на что способны, и как можем создавать моменты. За последние 18 месяцев многое изменилось, и игроки действительно начинают верить в то, что мы делаем. Я знал, что мы сможем забить как минимум два гола.

Я сказал игрокам сохранять спокойствие, я горд тем, как они играли. Им просто не повезло со вторым голом. Я знал, что если мы будем придерживаться плана, то получим свои моменты, и мы знаем — если реализуем их, мы выиграем матч», — цитирует Гласнера BBC.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Английской Премьер-лиги с 84 очками за 38 туров, а «Кристал Пэлас» участвовал в Суперкубке как победитель Кубка Англии.