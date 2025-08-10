ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Кристал Пэлас с СуперкубкомЛондон празднует. «Кристал Пэлас» отнял Суперкубок у «Ливерпуля»
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии в матче с «Ливерпулем»
  • 00:00
    • Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
  • 22:32
    • «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»
  • 00:06
    • Алькарас не без труда вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 22:00
    • Рублев вышел в следующий круг турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Гласнер: Мы были на одном уровне с «Ливерпулем», и это было большое достижение

    Футбол Суперкубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Ливерпуль
    Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о победе над «Ливерпулем» (2:2 , пен — 3:2) в матче за Суперкубок Англии.

    Оливер Гласнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливер Гласнер

    «Мне это нравится. Надо отдать должное игрокам за сегодняшнюю победу — мы отыгрались и смогли решить исход матча в серии пенальти. Мы были на одном уровне с "Ливерпулем", и это было большое достижение. Я горжусь командой.

    Мы знаем, на что способны, и как можем создавать моменты. За последние 18 месяцев многое изменилось, и игроки действительно начинают верить в то, что мы делаем. Я знал, что мы сможем забить как минимум два гола.

    Я сказал игрокам сохранять спокойствие, я горд тем, как они играли. Им просто не повезло со вторым голом. Я знал, что если мы будем придерживаться плана, то получим свои моменты, и мы знаем — если реализуем их, мы выиграем матч», — цитирует Гласнера BBC.

  • Лондон празднует. «Кристал Пэлас» отнял Суперкубок у «Ливерпуля»
  • Дин Хендерсон снова вытащил свою команду в финале
  • Вчера

    • По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Английской Премьер-лиги с 84 очками за 38 туров, а «Кристал Пэлас» участвовал в Суперкубке как победитель Кубка Англии.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет борьба лидеров
  • КАМАЗ — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Порту» успешно ворвется в сезон?
  • «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Торпедо» и «Спартак» Кострома сразятся за три очка
  • «Торпедо» — «Спартак» Кострома. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Александрова — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коджаелиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эшторил — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Атман
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры