Источник: «Арсенал» согласовал трансфер Эзе с «Кристал Пэлас»

близок к подписанию атакующего полузащитника

Как сообщает Football Transfers, клубы уже согласовали финансовые условия сделки: «канониры» заплатят около 63,5 миллиона евро, из которых 34,5 миллиона будут выплачены сразу.

Продолжается обсуждение структуры оставшихся выплат, которые не должны стать серьезным препятствием. Однако «Кристал Пэлас» хочет сначала найти замену для 27-летнего игрока перед продажей.

В минувшем сезоне Эзе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до лета 2027 года