    «Челси» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция товарищеского матча «Челси» — «Милан»

    Футбол Англии Футбол Италии Товарищеские матчи Челси Милан
    «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Суперкубка Англии
    Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
    «Нефтехимик» обыграл «Шинник» и набрал первые очки в сезоне
    Нападающий Данжума перешел из «Вильярреала» в «Валенсию»
    «Панатинаикос» объявил об уходе Юрия Лодыгина
    Флориан Вирц был признан футболистом года в Германии по версии издания Kicker
    Баринов: Со Станковичем конфликт исчерпан
    Жоао Педро «Челси»
    В воскресенье, 10 августа, состоится товарищеский матч, в котором «Челси» примет «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

    Перед матчем

    16:30 Матч пройдёт на «Стэмфорд Бридж», домашней арене Лондонцев, что находится в одноимённом районе. Вместимость стадиона 40341 зритель.

    Стартовые составы

    «Милан»: Меньян; Томори, Габбия, Павлович, Хименес; Муса, Риччи, Модрич, Эступиньян; Леау, Хименес.

    «Челси»: Санчес; Джеймс, Чалоба, Тосин, Кукурелья; Кайседо, Фернандес; Гиттенс, Палмер, Нету; Жоао Педро

    «Челси»

    «Челси» , как обычно не жалел денег и провёл активное межсезонье на трансферном рынке. Вместе с левым вингером из Англии Джейми Гиттенсом, левым защитником из “Аякса” Йоррелом Хато и центральным нападающим из “Ипсвич Таун” Лиамом Делапом, в клуб пришли и другие перспективные игроки. Главное приобретение этого межсезонья — молодой бразилец Жоао Педро. Он забил в прошлом сезоне 10 мячей и отдал 6 передач за “Брайтон”.

    «Аристократы» после успеха на КЧМ еще не играли. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, так что на новый сезон задачи будут максимальными. Причем «Челси» традиционно удачно противостоит «Милану». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

    «Милан»

    Массимилиано Аллегри, вернулся обратно в Милан. В связи с этим клуб проводит весьма активную трансферную политику. В первую очередь стоит отметить усиление опорной зоны, после ухода Тиджани Рейндерса, двумя молодыми игроками — Ардоном Джашири, швейцарцем македонского происхождения и итальянцем Самуэлем Риччи, пришедшим из “Торино”. Также в Милан в качестве свободного агента приехал легенда хорватского футбола и Мадридского “Реала” Лука Модрич.

    После ухода некоторых лидеров, команда показывает неплохие результаты. Команда провела 4 товарищеских матча, 3 из них пришлось на азиатское турне. “Красно-чёрные” проиграли “Арсеналу” 0:1, сыграли вничью с Лидсом 1:1, разгромно обыграли “Перт Глори” из Австралии. Главным достижением турне является победа над Ливерпулем со счётом 4:2.

    Пока что тяжело предсказать как коллектив, под управлением опытного тренера справится в новом сезоне, четырёх матчей кажется пока что недостаточно, но команда точно не будет мешком для битья и покажет игру достойную великой команды.

    Личные встречи

    За долгую историю существования, клубы провели 11 матчей друг против друга. В 6 встречах победу одержали “Лондонцы”, дважды побеждали “Россонери”. Команда с туманного альбиона крайне результативно проводит встречи именно против «Милана», об этом говорит статистика — 20 забитых мячей против 7 у итальянцев. Последний раз команды встречались в групповом этапе “Лиги чемпионов”. Обе встречи завершились победой «Челси» — 2:0 и 3:0.

