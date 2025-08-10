«Челси» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 10 августа, состоится товарищеский матч, в котором «Челси» примет «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Перед матчем

16:30 Матч пройдёт на «Стэмфорд Бридж», домашней арене Лондонцев, что находится в одноимённом районе. Вместимость стадиона 40341 зритель.

Стартовые составы

«Милан»: Меньян; Томори, Габбия, Павлович, Хименес; Муса, Риччи, Модрич, Эступиньян; Леау, Хименес.

«Челси»: Санчес; Джеймс, Чалоба, Тосин, Кукурелья; Кайседо, Фернандес; Гиттенс, Палмер, Нету; Жоао Педро

«Челси»

«Челси» , как обычно не жалел денег и провёл активное межсезонье на трансферном рынке. Вместе с левым вингером из Англии Джейми Гиттенсом, левым защитником из “Аякса” Йоррелом Хато и центральным нападающим из “Ипсвич Таун” Лиамом Делапом, в клуб пришли и другие перспективные игроки. Главное приобретение этого межсезонья — молодой бразилец Жоао Педро. Он забил в прошлом сезоне 10 мячей и отдал 6 передач за “Брайтон”.

«Аристократы» после успеха на КЧМ еще не играли. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, так что на новый сезон задачи будут максимальными. Причем «Челси» традиционно удачно противостоит «Милану». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Милан»

Массимилиано Аллегри, вернулся обратно в Милан. В связи с этим клуб проводит весьма активную трансферную политику. В первую очередь стоит отметить усиление опорной зоны, после ухода Тиджани Рейндерса, двумя молодыми игроками — Ардоном Джашири, швейцарцем македонского происхождения и итальянцем Самуэлем Риччи, пришедшим из “Торино”. Также в Милан в качестве свободного агента приехал легенда хорватского футбола и Мадридского “Реала” Лука Модрич.

После ухода некоторых лидеров, команда показывает неплохие результаты. Команда провела 4 товарищеских матча, 3 из них пришлось на азиатское турне. “Красно-чёрные” проиграли “Арсеналу” 0:1, сыграли вничью с Лидсом 1:1, разгромно обыграли “Перт Глори” из Австралии. Главным достижением турне является победа над Ливерпулем со счётом 4:2.

Пока что тяжело предсказать как коллектив, под управлением опытного тренера справится в новом сезоне, четырёх матчей кажется пока что недостаточно, но команда точно не будет мешком для битья и покажет игру достойную великой команды.

Личные встречи

За долгую историю существования, клубы провели 11 матчей друг против друга. В 6 встречах победу одержали “Лондонцы”, дважды побеждали “Россонери”. Команда с туманного альбиона крайне результативно проводит встречи именно против «Милана», об этом говорит статистика — 20 забитых мячей против 7 у итальянцев. Последний раз команды встречались в групповом этапе “Лиги чемпионов”. Обе встречи завершились победой «Челси» — 2:0 и 3:0.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08