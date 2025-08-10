ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Милан» будет бит «аристократами»

    Челси — Милан: прогноз на футбол и ставка за 2.08

    Прогноз и ставки на «Челси» — «Милан»
    Рафаэл Леау
    10 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Августа 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 17:00 Милан

    Милан

  • Милан
    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте в АПЛ.

    При этом «Челси» летом еще и выиграл КЧМ. Более того, в двух своих последних поединках лондонцы оставили свои владения сухими.

    Челси — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» переиграли ПСЖ (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Флуминенсе» (2:0). А вот поединок с «Палмейрасом» завершился трудовой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Челси» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аристократы» после успеха на КЧМ еще не играли. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, так что на новый сезон задачи будут максимальными.

    Причем «Челси» традиционно удачно противостоит «Милану». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аристократы» переиграли миланцев в 4 последних очных встречах.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы Серии A.

    Причем «Милан» на два зачетных пункта отстал от шестой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 38 матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Россонери» разгромили «Перт Глори» (9:0).

    До того команда по всем статьям переиграла «Ливерпуль» (4:2). А вот несколько ранее она минимально уступила «Арсеналу».

    При этом «Милан» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Россонери» в летнем цикле выглядят достаточно выгодно. Команда победила в 2 своих контрольных поединках из трех.

    При этом «Милан» победил в 2 своих последних поединках. Вот только яркую викторию над австралийцам вряд ли назовешь показательной.

    Команда летом существенно обновляется. Миланцы явно прибавят в плане организации атак, да и кадровое пополнение выглядит солидно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Миланцы намерены впервые за 13 лет одолеть «аристократов».

    Статистика для ставок

    • «Челси» победил в 5 своих последних матчах

    • «Россонери» победили в 2 своих последних поединках

    • «Милан» уступил «Челси» в 4 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.70.

    Прогноз: «Аристократы» нынче выглядят сильнее оппонента, и явно будут максимально активно атаковать.

    «Челси имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа "Челси" за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.11

    Челси — Милан: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 10.08.202517:00. «Милан» будет бит «аристократами»
