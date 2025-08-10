«Боруссия» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 10 августа, состоится товарищеский матч между дортмундской «Боруссией» и туринским «Ювентусом». Начало игры — в 18:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Перед матчем

18:28 Выходят команды на поле. Трибуны забиты под завязку!

18:20 Идут финальные приготовления. 10 минут до стартового свистка. Должно быть интересно. Скоро начнем!

18:10 Интересно будет посмотреть, как заполнятся трибуны на товарищескую встречу. По сути, для обеих команд это генеральная репетиция перед стартом нового сезона.

18:00 Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, который вмещает 81 365 зрителей.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Адейеми, Антон, Беллингем, Бенсебаини, Гирасси, Гросс, Забитцер, Райерсон, Свенссон, Хуммельс.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Камбьясо, Бремер, Келли, Калюлю, Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Йылдыз, Консейсау, Дэвид.

«Боруссия»

В прошлом сезоне дортмудцы звезд с неба не хватали, но смогли финишировать в зоне Лиги чемпионов. Команда из Дортмунда набрала 57 зачетных баллов, осталась без медалей, но финишировала четвертой, поэтому сыграет в самом престижном клубном турнире Старого Света. За 34 матча дортмундский коллектив забил 71 мяч, а пропустил 51.

Во время подготовки к сезоне «шмели» уже успели обыграть «Зиген» (8:1) и «Лилль» (2:1). Уже на следующей неделе «Боруссию» ожидает первый официальный поединок. В соперниках будет «Эссен» в рамках 1/32 финала немецкого Кубка. Как раз игра с «Ювентусом» и будет отличной проверки готовности к сезону.

«Ювентус»

Туринский коллектив тоже не боролся за чемпионство в Серии А, но тоже смог пробиться в зону Лиги чемпионов. Причем сделал это в последних матчах, набрав 70 очков, став четвертым и только на один балл обойдя пятую «Рому». За 38 проведенных матчей туринцы смогли 58 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.

При подготовке к новому сезону команда из Турина не смогла обыграть «Реджану» (2:2), а в последнем официальном матче «Ювентус» уступил «Реалу» (0:1) в матче Клубного чемпионата мира. Далее в планах у «зебр» спарринг с «Аталантой», а через две недели для «старой сеньоры» начнется итальянская Серия А с домашней встречи с «Пармой».

Личные встречи

В последний раз соперники встречались еще в 2015 году, когда «Боруссия» обыграла «Ювентус» со счетом 2:0. В последних пяти встречах трижды выиграли дортмундцы и дважды туринцы.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.54.