Боруссия Д — Ювентус: прогноз на футбол и ставка за 2.54

Турнирное положение: Дортмундцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте в Бундеслиге.
При этом «Боруссия» Д летом провел 2 контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории, а вот на КЧМ команда дошла до четвертьфинала.
Боруссия Д — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы сумели одолеть «Лилль» (3:2).
До того команда уверенно расправилась с «Зигеном» (8:1). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Боруссия» Д забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Дортмундцы в летних спаррингах вполне преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций на новый сезон громадьё.
Причем «Боруссия» Д традиционно удачно противостоит «Старой Сеньоре». Из пяти последних очных поединков немцы победили 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Дортмундцы способны еще прибавить в плане реализации.
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ювентус» на 4 очка отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы подписали мировую с «Реджаной» (2:2).
До того команда минимально уступила мадридскому «Реалу». А вот несколько ранее она была разбита «Манчестер Сити» (2:5).
При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туринцы в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом «Ювентус» до последней ничьей уступил дважды кряду. Причем в четырех своих последних матчах туринцы неизменно пропускали.
Команда нынче испытывает сложности в плане реализации. Да и на КЧМ туринцы скромно дошли лишь до 1/8 финала.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только команде нужно срочно прибавлять во всех компонентах.
Статистика для ставок
- «Боруссия» Д победила в 2 последних матчах
- Туринцы не побеждали в 3 своих последних поединках
- Дортмундцы в 2 летних спаррингах настреляли 11 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 2.54.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.39.
Прогноз: Дортмундцы нынче выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.
Немцы имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «Старая Сеньора» нынче переживает непростой период.
Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.31