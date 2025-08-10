Боруссия Д — Ювентус: прогноз на футбол и ставка за 2.54

10 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Ювентус». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте в Бундеслиге.

При этом «Боруссия» Д летом провел 2 контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории, а вот на КЧМ команда дошла до четвертьфинала.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы сумели одолеть «Лилль» (3:2).

До того команда уверенно расправилась с «Зигеном» (8:1). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Боруссия» Д забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Дортмундцы в летних спаррингах вполне преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций на новый сезон громадьё.

Причем «Боруссия» Д традиционно удачно противостоит «Старой Сеньоре». Из пяти последних очных поединков немцы победили 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Дортмундцы способны еще прибавить в плане реализации.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» на 4 очка отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы подписали мировую с «Реджаной» (2:2).

До того команда минимально уступила мадридскому «Реалу». А вот несколько ранее она была разбита «Манчестер Сити» (2:5).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туринцы в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Ювентус» до последней ничьей уступил дважды кряду. Причем в четырех своих последних матчах туринцы неизменно пропускали.

Команда нынче испытывает сложности в плане реализации. Да и на КЧМ туринцы скромно дошли лишь до 1/8 финала.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только команде нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д победила в 2 последних матчах

Туринцы не побеждали в 3 своих последних поединках

Дортмундцы в 2 летних спаррингах настреляли 11 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 2.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.39.

Прогноз: Дортмундцы нынче выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

Немцы имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «Старая Сеньора» нынче переживает непростой период.

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.31