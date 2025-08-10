Альба: Рад первой победе

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«Рано было удаление. Но до него мне понравилось, как команда играла. Соперник в меньшинстве меньше атаковал. После удаления ребята торопились. Хотели быстрее забить, надо это делать спокойнее. В перерыве сделали корректировки, сделали замены. Второй тайм был лучше. Рад первой победе», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 3 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре команда 17 августа сыграет на выезде с казанским «Рубином».