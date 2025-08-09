2-й тайм. Крылья Советов — БалтикаОнлайн
    Сергей Песьяков«Крылья Советов» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
  • 12:43
    ЦСКА и «Рубин» объявили стартовые составы на матч РПЛ

    ЦСКА — «Рубин»: составы команд, прогнз и коэффициенты

    ЦСКА и «Рубин» назвали стартовые составы на матч Российской Премьер-лиги в рамках 4-го тура.

    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА
    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА

    ЦСКА: ИгорьАкинфеев, Мойзес, Матвей Лукин,
    Игорь Дивеев, Милан Гайич, Матеус Алвес, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой и Алеррандро.

    «Рубин»: Евгений Ставер, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Егор Тесленко, Велдин Ходжа, Угочукву Иву, Александар Юкич, Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай.

    Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по московскому времени. С прогнозом матча можно ознакомиться по ссылке.

