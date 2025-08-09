ЦСКА и «Рубин» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА Фото: globallookpress.com
ЦСКА: ИгорьАкинфеев, Мойзес, Матвей Лукин,
Игорь Дивеев, Милан Гайич, Матеус Алвес, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой и Алеррандро.
«Рубин»: Евгений Ставер, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Егор Тесленко, Велдин Ходжа, Угочукву Иву, Александар Юкич, Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай.
Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по московскому времени. С прогнозом матча можно ознакомиться по ссылке.