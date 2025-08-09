ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Шешко: Мне не терпится начать учиться у Рубена Аморима

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко высказался о своем переходе в английский клуб.

    Беньямин Шешко
    Беньямин Шешко

    «История "Манчестер Юнайтед", безусловно, уникальна, но что меня действительно волнует, так это будущее. Когда мы обсуждали проект, было ясно, что у этой команды есть всё необходимое, чтобы продолжать расти и в скором времени снова бороться за самые престижные трофеи.

    С самого первого дня я чувствовал позитивную энергию и семейную атмосферу, которую создал клуб. Это, безусловно, идеальное место для того, чтобы достичь максимального уровня и реализовать все свои амбиции.

    Мне не терпится начать учиться у Рубена Аморима и наладить контакт с товарищами по команде, чтобы вместе добиться успеха, на который, как всем известно, мы способны», — цитирует Шешко клубная пресс-служба.

    • Согласно достигнутым договоренностям с «РБ Лейпциг», сумма трансфера составила 76,5 миллиона евро фиксированными выплатами и еще 8,5 миллиона евро в виде бонусов.

    В завершившемся сезоне Бундеслиги Шешко провел 33 матча и забил 13 голов, а также отметился пятью голевыми передачами.

