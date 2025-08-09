1-й таймПалермо — Манчестер СитиОнлайн
    Родри«Палермо» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:29
    • «Ахмат» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ
  • 22:21
    • ПСЖ объявил о подписании контракта с Шевалье
  • 22:07
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 19:58
    • Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
  • 22:41
    • «Марсель» обыграл «Астон Виллу», Обамеянг оформил дубль
    Все новости спорта

    Погребняк — о «Спартаке»: Есть какая-то несолидность и недисциплинированность

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Локомотив
    Экс-футболист сборной России Павел Погребняк высказался о неудачных результатах «Спартака» на старте сезона.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    «Даже не знаю, почему "Спартак" так плохо стартовал. Результат удивил, а самое главное — количество пропущенных голов. Может, на базе нужно закрыть на недельку, как предложил Егор Титов. Как сделал бы Романцев. Не знаю, ребята, разбирайтесь!

    Станкович — эмоциональный парень. Понятно, что он неравнодушен и переживает за команду. Пытается передать свой жёсткий мужской характер. У "Спартака" неплохой состав и комплектация. Есть какая-то несолидность и недисциплинированность», — сказал Погребняк Чемпионату.

  • Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • Легендарный комментатор — о старте нового сезона РПЛ и проблемах российского футбола в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru
  • Вчера

    • Напомним, что «Спартак» 9-го августа проиграл «Локомотиву» со счетом 2:4. После этого матча «красно-белые» занимают 11-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе.

    Читайте также

