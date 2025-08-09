Погребняк — о «Спартаке»: Есть какая-то несолидность и недисциплинированность

Экс-футболист сборной Россиивысказался о неудачных результатахна старте сезона.

«Даже не знаю, почему "Спартак" так плохо стартовал. Результат удивил, а самое главное — количество пропущенных голов. Может, на базе нужно закрыть на недельку, как предложил Егор Титов. Как сделал бы Романцев. Не знаю, ребята, разбирайтесь!

Станкович — эмоциональный парень. Понятно, что он неравнодушен и переживает за команду. Пытается передать свой жёсткий мужской характер. У "Спартака" неплохой состав и комплектация. Есть какая-то несолидность и недисциплинированность», — сказал Погребняк Чемпионату.

Напомним, что «Спартак» 9-го августа проиграл «Локомотиву» со счетом 2:4. После этого матча «красно-белые» занимают 11-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе.