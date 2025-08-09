Илья Петров: 100% наиграли на победу. Все расстроены, но двигаемся дальше

Полузащитникподелился впечатлениями после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги против, который завершился со счетом 1:1.

«100% наиграли на победу. Все расстроены, но двигаемся дальше. "Крылья" очень хорошо начали, был быстрый ритм игры. Потом привыкли к этому ритму и взяли инициативу в свои руки. Пересмотрел момент в телефоне с незасчитанным голом. Забили чистый гол», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

В пятом туре «Балтика» сыграет с «Локомотивом» — матч пройдет 16 августа в Калининграде, начало в 15:00 мск. «Крылья Советов» в тот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.