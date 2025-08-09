Песьяков — о матче против «Балтики»: Необидная ничья

Вратарьпрокомментировал ничью своей команды в матче 4-го тура РПЛ против(1:1).

«Необидная ничья. Сегодня мы великолепно играли до 30‑й минуты, потом "Балтика" забрала инициативу. Я бы не сказал, что играла одна команда, но они были ближе к победе, если говорить честно. Сегодня это очко на вес золота. Такие игры иногда случаются, разберемся, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Положительный результат сегодня», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» с 8 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют в гостях против грозненского «Ахмата» 16 августа.