Непомнящий назвал фаворита матча «Локомотив» — «Спартак»

Известный советский и российский тренервысказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между

«Когда мы говорим о "Спартаке", от него всего-всего можно ожидать. "Спартак" для меня непредсказуемая команда, поэтому говорю, что все можно ожидать. Но все равно считаю фаворитом "Локомотив". И он мне симпатичен тем, что, во-первых, много отечественных игроков, почти все. Хорошую трансферную кампанию провели. В состав влились Руденко, Бакаев, которые сразу пришлись ко двору. Ну и отечественный тренер. Вот, пожалуй, все аргументы.

Конечно, игра получится результативной. Не в стиле "Локомотива" играть в обороне. А у "Спартака" приоритет в атаке, потому что в обороне они могут проваливаться, а в атаке все-таки у них, мне кажется, очень быстрые маневренные атакующие игроки и для "Локомотива" это может быть проблемой.

У "Локомотива" отечественные игроки, отечественный тренер и молодая команда в принципе. Ну а "Спартак" есть "Спартак". От них никто ничего не ожидает никогда. Они все ниспровергают», — цитирует Непомнящего Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Матч между этими командами в рамках 4-го тура РПЛ состоится сегодня, 9-го августа в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.