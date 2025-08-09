ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 07:07
    • Кудерметова без проблем вышла во второй круг турнира в Цинциннати
  • 21:56
    • «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    • Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 23:23
    • «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром
    Григорян: Не думаю, что Угальде в новом сезоне снова забьет так же много

    Российский тренер Александр Григорян дал комментарий по поводу игры форварда «Спартака» Манфреда Угальде в этом сезоне.

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Не думаю, что он в новом сезоне снова забьет так же много. Дело в том, что Угальде обладает тончайшей душевной организацией. Это совершенно очевидно. И это несовместимо с Ливаем Гарсией на поле.

    При этом Гарсия сам по себе — очень качественный футболист. Однако качественный футболист может быть совершенно не совместим с другим хорошим футболистом. Так бывает в футболе», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне РПЛ Угальде забил 17 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В этом сезоне он пока не огорчал вратарей соперников.

