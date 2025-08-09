Григорян: Не думаю, что Угальде в новом сезоне снова забьет так же много

Российский тренердал комментарий по поводу игры форвардав этом сезоне.

«Не думаю, что он в новом сезоне снова забьет так же много. Дело в том, что Угальде обладает тончайшей душевной организацией. Это совершенно очевидно. И это несовместимо с Ливаем Гарсией на поле.

При этом Гарсия сам по себе — очень качественный футболист. Однако качественный футболист может быть совершенно не совместим с другим хорошим футболистом. Так бывает в футболе», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В прошлом сезоне РПЛ Угальде забил 17 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В этом сезоне он пока не огорчал вратарей соперников.