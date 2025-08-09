9 августав Грозном будет приниматьв рамках матча 4-го тура РПЛ. Старт поединка в 20:30 мск.

«Ахмат» проиграл 3 матча подряд, из-за чего сейчас находится в зоне стыков. В нынешнем сезоне грозненцы уже успели проиграть «Зениту». Они уступили питерцам в Кубке России. Таким образом, хозяева проиграли в стартовых четырех матчах сезона.

«Зенит» приехал в гости к «Ахмату» после ничьи с ЦСКА. Это была вторая ничья подряд для гостей. Так что «сине-бело-голубые» очень заинтересованы в победе. В таком случае гости могут подняться в первую тройку.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 5.80 на победу «Ахмата», 1.61 на победу «Зенита».

Искусственный интеллект ставит на победу «Зенита» со счетом 2:0.

Трансляция матча

