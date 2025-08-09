2-й таймЛокомотив — СпартакОнлайн
    «Локомотив» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
    «Ахмат» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Ахмат Зенит
    9 августа «Ахмат» в Грозном будет принимать «Зенит» в рамках матча 4-го тура РПЛ. Старт поединка в 20:30 мск.

    «Ахмат» проиграл 3 матча подряд, из-за чего сейчас находится в зоне стыков. В нынешнем сезоне грозненцы уже успели проиграть «Зениту». Они уступили питерцам в Кубке России. Таким образом, хозяева проиграли в стартовых четырех матчах сезона.

    «Зенит» приехал в гости к «Ахмату» после ничьи с ЦСКА. Это была вторая ничья подряд для гостей. Так что «сине-бело-голубые» очень заинтересованы в победе. В таком случае гости могут подняться в первую тройку.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 5.80 на победу «Ахмата», 1.61 на победу «Зенита».

    • Эксперты уверены, что команды обеспечат поединку верховой результат. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Зенита» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

