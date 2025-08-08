ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
    Все новости спорта

    Шпилевский: Наша задача — убрать необязательные ошибки, которые приводят к пропущенным голам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Ростов
    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».

    Алексей Шпилевский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Шпилевский

    «Хотя итоговый результат матча с "Локомотивом" не отразил качество нашей игры, парни увидели потенциал в атакующем стиле. Важно, что команда сохраняет боевой настрой.

    У каждой команды свой уникальный стиль, и "Ростов" — не исключение. Мы тщательно готовимся к этой встрече. Наша задача — убрать необязательные ошибки, которые приводят к пропущенным голам», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Встреча состоится в воскресенье, 10 августа, и начнется в 20:30 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Акрон» задаст жару хозяевам
  • «Динамо» Махачкала — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Галатасарай» одержит уверенную победу?
  • «Газиантеп» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Красно-белые» доставят «железнодорожникам» проблемы?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 14:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Наполи — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Вонг — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры