Шпилевский: Наша задача — убрать необязательные ошибки, которые приводят к пропущенным голам

Главный тренерподелился ожиданиями от матча с

«Хотя итоговый результат матча с "Локомотивом" не отразил качество нашей игры, парни увидели потенциал в атакующем стиле. Важно, что команда сохраняет боевой настрой.

У каждой команды свой уникальный стиль, и "Ростов" — не исключение. Мы тщательно готовимся к этой встрече. Наша задача — убрать необязательные ошибки, которые приводят к пропущенным голам», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

Встреча состоится в воскресенье, 10 августа, и начнется в 20:30 мск.