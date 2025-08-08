8 августа в 21:00 мск состоится товарищеский матч между. Событие пройдет на домашнем стадионе «монегасков» «Луи II».

«Монако» провел 7 товарищеских матчей и показал отличные результат. За этот отрезок клуб выиграл 5 раз и сыграл дважды вничью. Так что в этом межсезонье до сих пор «монегаски» не проигрывали. Они в хорошей форме и намерены войти в сезон на том же уровне.

«Интер» после клубного ЧМ проведет свой первый матч перед стартом сезона. Напомним, что миланцы дошли до первого раунда плей-офф. Кроме того, «нерадзурри» стали финалистами Лиги чемпионов Европы.

В феврале этого года «Интер» разгромил «Монако» в Лиге чемпионов со счетом 3:0.

