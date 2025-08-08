1-й тайм Челси — БайерОнлайн
    Жоау Педро и Коул Палмер празднуют гол «Челси» — «Байер». Онлайн, прямая трансляция
    «Монако» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Италии Интер Футбол Франции Монако
    8 августа в 21:00 мск состоится товарищеский матч между «Монако» и «Интером». Событие пройдет на домашнем стадионе «монегасков» «Луи II».

    «Монако» провел 7 товарищеских матчей и показал отличные результат. За этот отрезок клуб выиграл 5 раз и сыграл дважды вничью. Так что в этом межсезонье до сих пор «монегаски» не проигрывали. Они в хорошей форме и намерены войти в сезон на том же уровне.

    «Интер» после клубного ЧМ проведет свой первый матч перед стартом сезона. Напомним, что миланцы дошли до первого раунда плей-офф. Кроме того, «нерадзурри» стали финалистами Лиги чемпионов Европы.

    В феврале этого года «Интер» разгромил «Монако» в Лиге чемпионов со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Фаворит букмекеров — «Монако». Ставки принимаются с коэффициентами 2.17 и 2.80.

    • Эксперты LiveSport уверены, что «Монако» будет мстить за прошлое поражение. Подробнее о ставках в прогнозе.

    • Прогноз ИИ: победа «Монако» со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

