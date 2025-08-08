Монако — Интер. Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 августа 2025 года

8 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Интер». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски в летних контрольных поединках вполне преуспевают. Команда в спаррингах еще не проигрывала.

При этом «Монако» в 7 спаррингах победил 4 раза. Зато команда неизменно забивала в каждом из этих поединков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Монегаски не уступили «Аяксу» (2:2).

До того команда сумела одолеть «Торино» (3:1). Плюс чуть ранее те же туринцы были обыграны с таким же счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Монако» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Монегаски нынче пребывают в весьма приличных кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный.

Причем «Монако» традиционно неудачно противостоит «Интеру». Из пяти очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Монегаски постараются поднатореть в плане реализации.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» неудачно выступили на КЧМ. Команда вылетела в 1/8 финала турнира.

Причем «Интер» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и сокрушительное поражение в финале Лиги чемпионов еще не успело забыться.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интер» уступил «Флуминенсе» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Ривер Плейту» (2:0). А вот несколько ранее она с натугой одолела «Ураву» (2:1).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Змеи» не столь выгодно выглядят в плане надежности тылов. Плюс команда находится без игровой практики уже месяц.

При этом «Интер» имеет качественный подбор игроков. Да и Лаутаро Мартинес явно способен поднатореть в плане реализации.

Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. Миланцы намереваются добыть Скудетто и преуспеть на евроарене.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Змеи» явно постараются успешно начать серию спаррингов.

Статистика для ставок

«Монако» не проигрывал в 7 своих последних поединках

«Змеи» до последней неудачи победили дважды кряду

Монегаски неизменно забивали в 7 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Змеи» испытывают сложности в плане надежности тылов, да и монегаски летом смотрятся выгодно.

Обе команды имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Монако» за 2.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65